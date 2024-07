Box Office USA: 96 milioni venerdì per Deadpool & Wolverine

Deadpool & Wolverine si avvia ad entrare nella storia del Box Office USA grazie ad un opening day monster da 96 milioni.

Le statistiche storiche del botteghino nordamericano stanno per essere aggiornate, ed il merito non poteva che essere della coppia di supereroi più assurda in assoluto. Dopo aver incassato 38,5 milioni di dollari dalle anteprime (qui il nostro approfondimento), e raccolto il record per il maggiore incasso di sempre nelle anteprime per un film R-Rated, Deadpool & Wolverine ha portato il totale nel suo opening day di 96 milioni di dollari.

Deadline ha riferito che tale incasso posiziona il film di Shawn Levy tra i migliori film della storia americana (inflazione esclusa), e parliamo di un film Rated R (nessuno dei film che lo precedono lo è):

Avengers: Endgame (157,4 milioni di dollari) Spider-Man: No Way Home (121,9 milioni di dollari) Star Wars: Il risveglio della Forza (119,1 milioni di dollari) Avengers: Infinity War (106,3 milioni di dollari) Star Wars: Gli ultimi Jedi (104,6 milioni di dollari) Deadpool & Wolverine (96 milioni di dollari)

Con questi dati, le previsioni degli analisti portano il weekend d’esordio verso un incasso stimato tra i 195 e i 205 milioni di dollari, ossia tra l’ottavo ed il nono posto della storia del Box Office USA:

Avengers: Endgame (357,1 milioni di dollari) Spider-Man: No Way Home (260,1 milioni di dollari) Avengers: Infinity War (257,6 milioni di dollari) Star Wars: Il risveglio della Forza (247,9 milioni di dollari) Star Wars: Gli ultimi Jedi (220 milioni di dollari) Jurassic World (208,8 milioni di dollari) The Avengers (207,4 milioni di dollari) Black Panther (202 milioni di dollari)

Dal punto di vista dell’apprezzamento del pubblico, Deadpool & Wolverine ha ottenuto una “A” piena su CinemaScore, in linea con i punteggi di “Deadpool” e “Deadpool 2“. A questo indirizzo, invece, è possibile leggere la nostra recensione “No Spoiler”.

