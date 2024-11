James Van Der Beek, celebre interprete della serie tv iconica Dawson’s Creek, ha rivelato di aver ottenuto una diagnosi di tumore colon-rettale.

A confermare la notizia è stato lo stesso attore rivelandolo a People in occasione di un’intervista. “Ho un cancro colon-rettale. Ho affrontato questa diagnosi in privato e ho preso delle misure per risolverla, con il supporto della mia incredibile famiglia.” Ciononostante, James Van Der Beek ha aggiunto di essere ottimista riguardo il suo percorso di cura.

Il tumore colon-rettale è una forma di cancro che si sviluppa nel colon o nel retto, colpendo l’intestino crasso e la digestione. Il rischio di morte negli uomini ha un rapporto 1 su 23.

L’amatissimo Dawson di Dawson’s Creek a dicembre apparirà in “The Real Full Monty”, uno speciale di due ore con la partecipazione anche di Taye Diggs, del difensore dei Kansas City Chiefs Chris Jones e del giudice veterano di Dancing with the Stars Bruno Tonioli; qui si spoglieranno per sensibilizzare l’opinione pubblica sui test e la ricerca sul cancro alla prostata, ai testicoli e al colon-retto.

