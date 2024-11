Il celebre attore Dolph Lundgren nelle ore scorse è tornato ad aggiornare i suoi fan riguardo la sua lotta contro il cancro, e le notizie offerte sono assolutamente positive.

In un lungo e sentito messaggio video postato su Instagram, infatti, il granitico attore 67enne ha rivelato di aver finalmente sconfitto la malattia contro cui combatteva da 9 anni e che, secondo i primi pareri medici, lo avrebbe dovuto stroncare nel giro di 2-3 anni.

“Finalmente libero dal cancro, con gratitudine ed entusiasmo per un futuro luminoso. Grazie per tutto il vostro supporto, sempre. 🙏”, ha scritto Lungren nella didascalia del suo post su Instagram. “Eccomi qui alla UCLA. [Sto] per entrare e sbarazzarmi di quell’ultimo tumore morto. Dal momento che non ci sono più cellule cancerose nel mio corpo, allora immagino che sarò libero dal cancro, quindi non vedo l’ora di questa procedura.”

“È stato un percorso duro e mi ha insegnato davvero come vivere il momento e godermi ogni momento della vita“, Lundgren ha infine aggiunto. “È l’unico modo per procedere.”

Dolph Lundgren | Il Post Social

Dolph Lundgren ha annunciato al mondo di aver intrapreso la lotta contro il cancro nel 2023. La malattia gli è stata diagnosticata nel 2015 [Tumore al Rene]. Dopo un primo intervento andato a buon fine, e cinque anni senza sintomi, nel 2020 la malattia è tornata espandendosi anche al fegato. La diagnosi in quell’occasione è stata di tumore in fase terminale, con 2-3 anni come prospetto di vita.

Il commento della stella di Rocky IV e I Mercenari nel 2023 ha annunciato nel 2023 così la notizia al mondo: “Ho avuto una vita fantastica. Ho vissuto come cinque vite in una. Quindi non è che mi sentissi amareggiato, ma mi dispiaceva per i miei figli e per la mia fidanzata.”

