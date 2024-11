I Marvel Studios non si smentiscono e, come spesso accade per i suoi film, anche Thunderbolts* dovrà passare per le temute riprese aggiuntive.

Con una release cinematografica prevista per il mese di aprile, il secondo dei tre film Marvel del 2025 si appresta a fare i conti con i famosi re-shoot di casa Marvel. A confermare la notizia è stato il reporter Daniel Ritchman, sempre assolutamente affidabile quando il tema riguarda i cinecomics.

Secondo il reporter, infatti, le operazioni di re-shoot si terranno nel mese di dicembre, e non riguarderanno un correttivo, anche perché – spiega Ritchman – i Marvel Studios sarebbero estremamente soddisfatti delle reazioni ai test screening. Più ipotizzabile che le riprese aggiuntive riguardino, pertanto, l’inserimento di nuove scene d’azione o sequenze comiche.

Thunderbolts* sarà distribuito nelle sale italiane dal 30 aprile 2025.

Thunderbolts* | Il Trailer Italiano

Thunderbolts* | Le Note di Produzione

Il film sarà diretto da Jake Schreier; la prima bozza della sceneggiatura è stata firmata da Eric Pearson, con Lee Sung Jin chiamato alla riscrittura. Nel cast sono attualmente presenti Florence Pugh (Yelena Belova/Black Widow II), Wyatt Russell (John Walker/US Agent), Hannah John-Kamen (Ava/Ghost), Red Guardian (David Harbour), Julia Louis-Dreyfuss (Valentina Allegra de Fontaine), Sebastian Stan come Winter Soldier, Geraldine Viswanathan, Lewis Pullman (Sentry).

Il fumetto originale riunisce alcuni dei più grandi villain Marvel Comics in un’unica squadra nota come Thunderbolts. Tra i personaggi presenti in questa famigerata squadra in cerca di redenzione, il Barone Zemo, Yelena Belova, Ghost, Taskmaster, Abominio, US Agent, il Soldato d’Inverno.

Il film arriverà nelle sale dal 2 maggio 2025. Dal 30 aprile in Italia.

Correlati