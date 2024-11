Oceania 2 | Quasi 60 milioni in apertura al Box Office USA

L’esordio al Box Office USA di Oceania 2 si avvia ad essere stellare, con alcuni record già pronti ad essere infranti.

Soprannominato già “Moanapocalypse” per il suo sicuro stravolgimento al botteghino USA, Oceania 2 ha raccolto mercoledì un incasso stimato di 57,5 milioni di dollari, comprese le anteprime del martedì (13,8 milioni). Secondo gli analisti (via THR), il nuovo film Disney Animation potrebbe raccogliere nei cinque giorni del weekend del Ringraziamento una cifra stellare di 175 milioni, se non di più!

In attesa di ottenere stime più precise, il film Disney ha già distrutto una buona dose di record:

Il Miglior Giorno d’esordio per un film Walt Disney Animation

Il terzo Giorno d’esordio più grande per qualsiasi titolo animato dietro Gli Incredibili 2 e Inside Out 2

Il Terzo Giorno d’esordio più grande del 2024 fino ad oggi dietro Deadpool & Wolverine e Inside Out 2

Un altro record che Oceania 2 potenzialmente potrebbe rompere riguarda la Miglior Apertura del Ringraziamento di tutti i tempi, ma anche quello relativo al Miglior Apertura di sempre per un weekend da cinque giorni. Staremo a vedere nei prossimi giorni se le stime verranno confermate.

Oceania 2 | Giorno d’apertura al Box Office ITALIA

Ma non è tutto. Quest’anno il lungo weekend del Ringraziamento potrebbe rompere il record per il Miglior Incasso Assoluto, e questo perché in programmazione ci sono ancora film quotatissimi come Wicked e Il Gladiatore 2. A tal proposito, si stima che il Box Office USA nei cinque giorni del Ringraziamento potrebbe valere oltre 315 milioni.

Oceania 2 | La Nostra Recensione

Oceania 2 | Note di produzione

Oceania 2 è diretto da David Derrick Jr., Jason Hand e Dana Ledoux Miller, e prodotto da Christina Chen e Yvett Merino, con le musiche delle vincitrici del Grammy® Abigail Barlow ed Emily Bear, del candidato al Grammy Opetaia Foa’i e del tre volte vincitore del Grammy Mark Mancina. Jared Bush e Miller sono gli sceneggiatori del film, i produttori esecutivi sono Jennifer Lee, Bush e Johnson.

Oltre ad Auli‘i Cravalho (Vaiana) e Dwayne Johnson (Maui), il cast di voci della versione originale include la star Rachel House (Nonna Tala), Temuera Morrison (Chief Tui) e Nicole Scherzinger (Sina), insieme a Hualālai Chung, David Fane e Rose Matafeo che prestano la loro voce rispettivamente a Moni, Kele e Loto, i nuovi membri dell’equipaggio di Vaiana. Fanno parte delle voci originali del film anche Awhimai Fraser, voce del nuovo misterioso personaggio Matangi; Gerald Ramsey che interpreta l’antenato di Vaiana, Tautai Vasa; e Khaleesi Lambert-Tsuda che presta la propria voce all’adorante e adorabile sorellina di Vaiana, Simea.

La Trama: Vaiana e Maui sono pronti per un nuovo grande viaggio insieme a un gruppo di improbabili navigatori. Dopo aver ricevuto un inaspettato richiamo dai suoi antenati, Vaiana deve viaggiare verso i lontani mari dell’Oceania e in acque pericolose e dimenticate per un’avventura diversa da qualsiasi cosa abbia mai fatto.

Correlati