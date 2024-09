Kathy Bates verso il ritiro: il reboot di Matlock chiuderà la sua carriera

L’attrice Kathy Bates sembra essere arrivata al capolinea di una lunga e straordinaria carriera, il ritiro dalle scene è di fatto oramai un dato certo.

Intervistata dal New York Times, l’attrice di film iconici quali “Misery non Deve Morire” e “Titanic” ha espresso la sua intenzione di ritirarsi dalle scene dopo l’esordio in televisione di Matlock, il reboot della celebre serie tv andata in onda dal 1986 al 1995 sulla CBS.

Tale decisione è arrivata – ha rivelato la Bates – come conseguenza di uno spiacevole episodio avvenuto sul set di un film (non ha voluto rivelare il titolo), episodio che sembrerebbe aver segnato la sua enorme stima verso un’industria cinematografica a cui lei ha dato moltissimo. A tal proposito, la Bates ha optato per dire addio alla recitazione, ma non prima di aver portato sul piccolo schermo il suddetto reboot della serie tv Matlock che, a questo punto chiuderà per sempre la sua immensa carriera ad Hollywood.

Kathy Bates in Matlock interpreterà Madeline “Matty” Matlock, un avvocato brillante, astuta, ed in cerca di giustizia. La showrunner della serie tv è Jennie Snyder Urman (la creatrice di Jane the Virgin). La Urman è la produttrice esecutiva con la sua partner Joanna Klein per Sutton Street, assieme a Eric Christian Olsen e John Will di Cloud Nine, Bates e la regista Kat Coiro.

Ecco il trailer..

