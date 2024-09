Coca-Cola/Pepsi: Judd Apatow dirigerà il film Cola Wars

Judd Apatow si è unito a Steven Spielberg per portare in sala Cola Wars, il film che racconterà l’iconica lotta per il potere tra Coca-Cola e Pepsi.

Acquisito per 1 milione di dollari da Sony Pictures dopo una ricca asta tra studios, il soggetto firmato da Jason Shuman e Ben Queen diventerà presto un film, diretto da Judd Apatow e prodotto dalla Amblin Entertainment di Steven Spielberg. A confermare la notizia è stato questa sera Deadline.

Secondo la fonte, Cola Wars racconterà l’iconica battaglia di Pepsi per togliere lo scettro del settore Cola al colosso Coca-Cola. L’ambientazione è ovviamente la metà degli ottanta, e tra gli eventi inclusi nel film spiccano il clamoroso incidente avvenuto ai danni di Michael Jackson (in arrivo il suo biopic) durante uno spot per Pepsi, al fiasco della New Coke.

Al momento questi sono gli unici dettagli noti, tra l’altro lo sviluppo del film sembrerebbe davvero nelle primissime fasi, pertanto gli consigliamo di seguirci per ottenere ulteriori aggiornamenti a riguardo.

Correlati