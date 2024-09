The Apprentice: il trailer del film su Donald Trump

BIM Distribuzione ha diffuso quest’oggi in rete il trailer di The Apprentice: Alle origini di Trump, il controverso film che racconta le origini del magnate americano.

Nel giorno che segue il primo dibattito politico tra gli aspiranti presidenti degli Stati Uniti d’America, Donald Trump e Kamala Harris, il mondo dell’intrattenimento inizia a familiarizzare con un film che, fin dalla sua presentazione alla stampa, ha riscontrato pareri discordanti riguardo la veridicità dei fatti narrati. The Apprentice: Alle origini di Trump è di fatto, già oggi, uno dei film più attesi dell’anno, a prescindere dalla lotta per il potere alla Casa Bianca.

Il film è stato diretto da Ali Abbasi, su una sceneggiatura firmata da Gabriel Sherman. Nel ruolo del candidato alla Casa Bianca “Donald Trump” c’è Sebastian Stan, tra gli attori del nuovo corso più duttili in assoluto. Nel cast spiccano anche i volti di Jeremy Strong e Maria Bakalova.

Questa è la trama ufficiale: New York, anni 70. Determinato a uscire dall’ombra del potente padre e a farsi un nome nel settore immobiliare di Manhattan, l’aspirante magnate Donald J. Trump agli inizi della sua carriera incontra l’uomo che diventerà una delle figure più importanti della sua vita: il faccendiere Roy Cohn. Vedendo del potenziale in Trump, il controverso avvocato — che aveva ottenuto le condanne per spionaggio contro Julius ed Ethel Rosenberg e aveva investigato sui sospetti comunisti insieme al senatore McCarthy — insegna al suo nuovo allievo come accumulare ricchezza e potere con l’inganno, l’intimidazione e la manipolazione mediatica.

Il resto è storia.

The Apprentice: Alle origini di Trump sarà distribuito nelle sale italiane dal 17 ottobre 2024.

