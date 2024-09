Con la Mostra del Cinema di Venezia oramai agli archivi (i premi), è tempo di dedicarci alla Festa del Cinema di Roma, kermesse attesa per il prossimo mese.

L’edizione 2024, la 19° dall’anno della sua fondazione, vedrà il mito di Marcello Mastroianni come immagine della locandina ufficiale. L’immagine celebre la scena del film “8½” di Federico Fellini, dove interpreta il regista Guido Anselmi. Lo scatto è stato firmato da Gideon Bachmann, ed immortala il grande attore con cappello nero, occhiali dalla montatura spessa, frusta e megafono, in uno dei suoi ruoli più iconici.

Oltre alla locandina, la memoria di Marcello Mastroianni sarà onorata alla Festa del Cinema di Roma con una serie di eventi, tra cui una retrospettiva di circa cinquanta film alla Casa del Cinema fino al 31 ottobre. Inoltre, la kermesse omaggerà anche Chiara Mastroianni, con proiezioni di documentari dedicati alla vita e carriera del grande attore.

Marcello Mastroianni è il protagonista dell’immagine ufficiale di #RoFF19, un omaggio a cent’anni dalla nascita. L'attore è ritratto sul set di 8½ di Fellini in uno dei suoi ruoli più iconici>https://t.co/1bMpsyP13D



©Gideon Bachmann Archivi Cinemazero Images – Pordenone pic.twitter.com/RnzreLMewP — Rome Film Fest (@romacinemafest) September 10, 2024

La 19ª edizione della Festa del Cinema di Roma è in programma dal 16 al 27 ottobre 2024 presso l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Con la direzione artistica di Paola Malanga, l’evento è prodotto dalla Fondazione Cinema per Roma, presieduta da Salvatore Nastasi, con Francesca Via come Direttrice Generale.

Per maggiori informazioni vi rimandiamo al sito ufficiale.

Correlati