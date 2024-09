Venezia 81: Almodovar trionfa con La Stanza Accanto

Si è conclusa con il trionfo di Pedro Almodovar l’edizione numero 81 della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

Ebbene si, il famoso regista spagnolo ha portato a casa l’ambito Leone d’Oro di Venezia 81 con il suo La Stanza Accanto (qui il trailer), il primo film di Almodovar ad essere realizzato completamente in lingua inglese. Al centro della trama un’amicizia d’infazia tra due donne che si trasforma in qualcosa di completamente diverso anni dopo il loro distacco. Le due donne hanno il volto di Julianne Moore e Tilda Swinton.

Brady Corbet per The Brutalist ha portato a casa il Leone d’Argento per la Miglior Regia; le due Coppe Volpi sono andate a Vincent Lindon per The Quiet Son, ed a Nicole Kidman per Babygirl. Il Premio Speciale della Giuria è andato a April di Dea Kulumbegashvili, mentre il Leone d’Argento – Gran Premio della Giuria a Vermiglio di Maura Delpero.

La giuria del Concorso Ufficiale, presieduta da Isabelle Huppert, era composta da James Gray, Andrew Haigh, Agnieszka Holland, Kleber Mendonça Filho, Abderrahmane Sissako, Giuseppe Tornatore, Julia von Heinz e Zhang Ziyi.

Venezia 81, i vincitori

· Leone d’Oro per il Miglior Film: La stanza accanto di Pedro Almodóvar

· Leone d’Argento per la Miglior Regia: Brady Corbet per The Brutalist

· Premio Speciale della Giuria: April di Dea Kulumbegashvili

· Leone d’Argento – Gran Premio della Giuria: Vermiglio di Maura Delpero

· Coppa Volpi al Miglior Attore: Vincent Lindon per The Quiet Son

· Coppa Volpi alla Miglior Attrice: Nicole Kidman per Babygirl

· Premio Osella per la Migliore Sceneggiatura: Murilo Hauser e Heitor Lorega per I’m Still Here

· Premio Mastroianni a un attore/attrice emergente: Paul Kircher per E i figli dopo di loro

Venezia 81 – Orizzonti

La giuria composta da Debra Granik (anche Presidente), Ali Asgari, Soudade Kaadan, Christos Nikou, Tuva Novotny, Gábor Reisz e Valia Santella ha scelto:

· Miglior Film: The New Year That Never Came di Bogdan Muresanu

· Premio Speciale della Giuria: One of Those Days When Hemme Dies di Murat Firatoglu

· Miglior Regia: Sarah Friedland per Familiar Touch

· Miglior Sceneggiatura: Scandar Copti per Happy Holidays

· Premio Speciale per il Miglior Attore: Francesco Gheghi per Familia

· Premio Speciale per la Migliore Attrice: Kathleen Chalfant per Familiar Touch

· Miglior Cortometraggio: Who Loves the Sun di Arshia Shakiba

Orizzonti Extra

Premio degli Spettatori Armani Beauty: Shahed (The Witness) di Nader Saeivar.

Premio Opera Prima Luigi De Laurentis

La giuria del Premio Leone del Futuro – Venezia Opera Prima Luigi De Laurentiis, composta dal Presidente Gianni Canova con Ricky D’Ambrose, Barbara Paz, Taylor Russell e Jacob Wong, ha assegnato il riconoscimento a Familiar Touch di Sarah Friedland.

Venezia Classici

· Miglior Film Restaurato: Ecce Bombo di Nanni Moretti

· Miglior Documentario sul Cinema: Chain Reactions di Alexandre O. Philippe

Venice Immersive

· Premio per la Realizzazione: Impulse: Playing With Reality di Barry Gene Murphy e May Abdalla

· Premio Speciale della Giuria: Oto’s Planet di Gwenael François

· Gran Premio Venice Immersive: Ito Meykiū di Boris Labbé

Tutte le altre informazioni sulle premiazioni di Venezia 81 al sito ufficiale qui.

