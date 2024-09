La testa del Box Office ITALIA sabato ha premiato ancora Cattivissimo Me 4, ma sono comunque buoni gli incassi di Beetlejuice Beetlejuice.

Il quarto capitolo saga animata targata Illumination Entertainment ha recuparato la testa del botteghino nazionale ieri, sabato 7 settembre dopo la breve partenza sprint di Beetlejuice Beetlejuice. L’incasso ottenuto da Cattivissimo Me 4 è stato 464 mila euro, per un totale di 12,67 milioni, ben oltre i 12,54 milioni complessivi del primo Cattivissimo Me; nel mirino ora ci sono gli incassi finali di Minions 2 (14,78 milioni).

Beetlejuice Beetlejuice ha incassato altri 432 mila euro, in seconda posizione. Il totale del fantasy movie di Tim Burton è ora giunto a quota 1,06 milioni, superando gli incassi finali di Frankenweenie (913 mila). In terza posizione, invece, spazio per Campo di Battaglia di Gianni Amelio con 121 mila euro di incasso (totale 286 mila).

Fonte: Cineguru

