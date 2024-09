L’esordio di Beetlejuice Beetlejuice nel Box Office USA è stato un vero e proprio trionfo, con ben 110 milioni incassato nel weekend.

Dopo ben 36 anni dal primo iconico film, il regista Tim Burton ha nuovamente conquistato il botteghino americano: Beetlejuice Beetlejuice, forte dell’ottimo favore del pubblico e della critica (CinemaScore B+ e 76% su RottenTomatoes), ha infatti piazzato un weekend d’esordio da 110 milioni di dollari, nella parte alta delle previsioni pre-release. Chiaramente la presentazione “Fuori Concorso” a Venezia 81 ha fatto da cassa di risonanza, offrendo una pubblicità non indifferente ad una pellicola già molto attesa.

Secondo le statistiche riportate alla luce dal the Hollywood Reporter, inoltre, quelo di Beetlejuice Beetlejuice rappresenta il secondo incasso più alto di sempre per il mese di settembre negli USA (inflazione esclusa), dietro il solo IT: Capitolo Uno (123 milioni nel 2017), e davanti ad IT: Capitolo Due (91,1 milioni nel 2019).

In seconda posizione Deadpool & Wolverine ha raccolto altri 7,2 milioni di dollari, ed ora viaggia con un totale globale di 1,257 miliardi di dollari. La terza posizione, infine, è andata al film Reagan, il cui nuovo incasso è stato 5,2 milioni di dollari, per un totale di 18,5 milioni.

