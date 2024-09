Creative Arts Emmy 2024: Shōgun domina, ecco i vincitori

Nella giornata di domenica si è conclusa l’edizione 2024 dei Creative Arts Emmy, l’evento che anticipa i più noti “Primetime“.

Come sempre divisi in due serate, la prima dedicata perlopiù a variety e reality, i Creative Arts Emmy hanno assegnato in totale 99 premi televisivi, con la serie tv “Shogun” che ha fatto la parte del leone con ben 14 premi vinti sui 49 della seconda serata. Anche “The Bear” si è comportato benissimo facendo incetta di premi nelle categorie “Commedia”. Altri premi sono andati a “Ripley“, “The Morning Show“, “Baby Reindeer“, “Only Murders in the Building“, “The Crown” e “Mr. & Mrs. Smith“.

Entrambe le due serate di premiazione dei Creative Arts Emmy 2024 hanno visto il Peacock Theater nel centro di Los Angeles come cornice, con tanti ospiti illustri del mondo della televisione e del cinema presenti sul palco, tra cui Brie Larson, Giovanni Ribisi, Damon Wayans Jr e Allison Tolman.

Creative Arts Emmy 2024, i vincitori (premi principali)

Miglior Film Tv

Quiz Lady (Hulu, Disney+)

Quiz Lady (Hulu, Disney+) Attrice Guest in un drama

Michaela Coel per Mr & Mrs Smith

Michaela Coel per Mr & Mrs Smith Attore Guest in un drama

Nestor Carbonell per Shogun

Nestor Carbonell per Shogun Attrice Guest in una comedy

Jamie Lee Curtis per The Bear

Jamie Lee Curtis per The Bear Attore Guest in una comedy

Jon Bernthal, The Bear

Jon Bernthal, The Bear Miglior Casting per un drama

Shogun (FX, Disney+)

Shogun (FX, Disney+) Miglior Casting per una comedy

The Bear (FX, Disney+)

The Bear (FX, Disney+) Miglior Casting per una miniserie o antologia

Baby Reindeer (Netflix)

Baby Reindeer (Netflix) Miglior Serie Animata

Blue Eye Samurai (Netflix)

Blue Eye Samurai (Netflix) Miglior Reality

Shark Tank

Shark Tank Miglior reality “unstructured”

Welcome to Wrexham

Welcome to Wrexham Conduttore di un reality

Alan Cumming, The Traitors

Alan Cumming, The Traitors Conduttore di uno speciale

My Next Guest With David Letterman and John Mulaney

My Next Guest With David Letterman and John Mulaney Documentario/Serie non fiction

Beckham

Beckham Documentario/Serie non fiction Speciale

Jim Henson Idea Man

Jim Henson Idea Man Miglior varietà speciale

Dick Van Dyke 98 Years Of Magic

Dick Van Dyke 98 Years Of Magic Game Show

Jeopardy

Jeopardy Miglior regista per un varietà show

Liz Patrick, Saturday Night Live

Liz Patrick, Saturday Night Live Miglior regista per un varietà speciale

Hamish Hamilton, Oscar

Hamish Hamilton, Oscar Conduttore di un game show

Pat Sajak, Wheel of Fortune

Pat Sajak, Wheel of Fortune Short Form Fiction

Only Murders In The Building: One Killer Question

Only Murders In The Building: One Killer Question Short Form non fiction/reality

Shōgun – The Making Of Shōgun

Shōgun – The Making Of Shōgun Varietà speciale Live

Gli Oscar

Gli Oscar Miglior doppiatore

Maya Rudolph: Connie the Hormone Monstress, Big Mouth

Maya Rudolph: Connie the Hormone Monstress, Big Mouth Miglior narratore

Angela Bassett, Queens

Angela Bassett, Queens Miglior costumi in un Fantasy/Sci-Fi

Ahsoka (Disney+)

Ahsoka (Disney+) Costumi per una miniserie o antologia ambientata nel passato

Feud: Capote vs the Swans (FX)

Feud: Capote vs the Swans (FX) Costumi per una serie ambientata nel passato

Shogun (FX)

Shogun (FX) Costumi per una miniserie contemporanea

American Horror Story: Delicate (FX)

American Horror Story: Delicate (FX) Costumi per una serie contemporanea

The Crown (Netflix)

