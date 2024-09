Emmy Awards 2024: The Bear e Shōgun dominano i premi

L’edizione 2024 degli Emmy Awards si è chiusa con il dominio da record di The Bear e Shōgun.

Nella settimana in cui sono stati assegnati i Creative Arts Emmy’s (qui tutti i vincitori), questa notte sono stati assegnati i premi principali, con due The Bear e Shōgun che hanno fatto la parte del leone.

Nel particolare, la serie tv storica di FX ha portato a casa altri 4 premi, tra cui attore e attrice protagonista, serie drammatica e regia; a questo punto, i premi raccolti in questa settimana sono 18. Da Record! The Bear, invece, ha superato ancora una volta le aspettative portando a casa altri 4 premi, per un totale in questa settimana di 11 Emmy’s; stranamente la serie tv FX culinaria non ha vinto nella categoria principe “Miglior Serie Comica”, premio andato a “Hacks“.

Tra le emittenti, FX ha totalizzato 36 premi (compresi quelli di Hulu), seguita da Netflix con 24 premi e HBO/Max con 14.

Emmy Awards 2024, i vincitori

Miglior serie drammatica

Shōgun (FX)

Miglior serie commedia

Hacks (Max)

Miglior serie limitata o antologica

Baby Reindeer (Netflix)

Miglior attore protagonista in una serie drammatica

Hiroyuki Sanada (Shōgun)

Miglior attrice protagonista in una serie drammatica

Anna Sawai (Shōgun)

Miglior Attrice non protagonista in una serie drammatica

Elizabeth Debicki (The Crown)

Miglior Attore non protagonista in una serie drammatica

Billy Crudup (The Morning Show)

Miglior Attore protagonista serie commedia

Jeremy Allen White (The Bear)

Miglior Attrice protagonista serie commedia

Jean Smart (Hacks)

Miglior Attrice non protagonista in una serie commedia

Liza Colón-Zayas (The Bear)

Miglior Attore non protagonista in una serie commedia

Ebon Moss-Bachrach (The Bear)

Migliore Attore protagonista in una serie limitata, antologica o filmm

Richard Gadd (Baby Reindeer)

Migliore Attrice protagonista in una serie limitata, antologica o film

Jodie Foster (True Detective: Night Country)

Migliore Attore non protagonista in una serie limitata, antologica o film

Lamorne Morris (Fargo)

Migliore Attrice non protagonista in una serie limitata, antologica o film

Jessica Gunning (Baby Reindeer)

Miglior sceneggiatura in una serie commedia

Hacks • Bulletproof • scritto da Lucia Aniello, Paul W. Downs, Jen Statsky

Miglior sceneggiatura in una serie drammatica

Slow Horses • Negotiating With Tigers • scritto da Will Smith

Miglior sceneggiatura in una serie limitata, antologica o film

Baby Reindeer • Netflix, scritto da Richard Gadd

Miglior regia in una serie commedia

The Bear • Fishes • diretto da Christopher Storer

Miglior regia in una serie drammatica

Shōgun • Crimson Sky • diretto da Frederick E.O. Toye

Miglior regia in una limitata, antologica o film

Ripley • Netflix • diretto da Steven Zaillian

Miglior reality competitivo

The Traitors

Miglior varietà sceneggiato

Last Week Tonight with John Oliver

Miglior varietà talk show

The Daily Show With Trevor Noah

Miglior sceneggiatura per uno speciale di varietà

Alex Edelman: Just For Us • scritto da Alex Edelman

Correlati