Speak No Evil dietro Beetlejuice Beetlejuice nel weekend USA

Come da previsione, Beetlejuice Beetlejuice ha vinto a mani basse il suo secondo weekend nel Box Office USA, solo secondo Speak No Evil.

In un weekend non particolarmente affollato di nuove proposte, il sequel di Beetlejuice ha chiuso in testa il botteghino americano. Secondo i dati raccolti da BoxOfficePro, infatti, il film di Tim Burton ha incassato 51,6 milioni di dollari, fornendo un calo del 53% rispetto allo strepitoso weekend d’esordio (111 milioni). Ad oggi, Beetlejuice Beetlejuice ha già incassato una cifra monster da 188 milioni di dollari, cifra che sale a 264,3 milioni con gli incassi internazionali.

La seconda posizione è andata, invece, al remake americano di Speak No Evil, famoso horror danese del 2022. Nonostante le ottime critiche da parte della stampa americana (85% su Rotten Tomatoes e B+ su CinemaScore), l’incasso stimato è stato 11,5 milioni di dollari, nella fascia bassa delle previsioni pre-release. Per gli specialisti in horror a basso budget “Blumhouse” si tratta di un ennesimo passaggio a vuoto in questo 2024, gli altri erano avvenuti con “Immaginary” e “Night Swim“.

Deadpool & Wolverine si è posizionato al terzo posto, con un nuovo incasso da 5,2 milioni di dollari, ed un totale sempre più impressionante da 621,49 milioni. In quarta posizione si è posizionata la seconda più alta nuova proposta, ovvero I’am Racist di Justin Folk, qui l’incasso è stimato sui 4,75 milioni. La top five è stata, infine, completata dal biopic “presidenziale” Reagan, il cui nuovo incasso è stato 2,96 milioni di dollari (totale 23,3 milioni).

