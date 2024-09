Your Monster: Melissa Barrera alle prese con un mostro nel suo armadio

L’astro nascente del cinema horror Melissa Barrera è la protagonista del primo trailer di Your Monster, il film diretto dall’esordiente Caroline Lindy.

Presentato in anteprima durante la scorsa edizione del Sundance Film Festival, il film Your Monster ricorda sotto molti aspetti la classica fiaba “La Bella e la Bestia“, ma chiaramente con risvolti e dinamiche narrative più adatte all’epoca moderna. Nel film, infatti, una ragazza in crisi lavorativa e sentimentale scopre che nel suo armadio vive uno strano mostro che, guarda caso, diventa giorno dopo giorno qualcosa più di un amico. Questa la trama ufficiale:

Your Monster racconta la storia della pacata attrice Laura Franco (Melissa Barrera), che viene scaricata dal suo fidanzato di lungo corso (Edmund Donovan) mentre si sta riprendendo da un intervento chirurgico, e si rifugia nella casa della sua infanzia per leccarsi le ferite. Mentre il suo futuro si fa sempre più fosco, la beffa si aggiunge al danno quando Laura scopre che il suo ex sta mettendo in scena un musical che lei aveva aiutato a sviluppare. Ma da questi strazianti sconvolgimenti esistenziali emerge un mostro (Tommy Dewey) con cui Laura trova una connessione, incoraggiandola a seguire i suoi sogni, aprire il suo cuore e innamorarsi della sua rabbia interiore.

Con Melissa Barrera, reduce dal film Abigail, il film vede nel cast anche Meghann Fahy, Edmund Donovan, Tommy Dewey, Matthew Lamb, Lana Young, Taylor Trensch, Kasey Bella Suarez, Brandon Victor Dixon, Kayla Foster, Brian McCarthy, Ikechukwu Ufomadu, Reese Grande, Woody Fu, Katy Grenfell e Megan Haley.

Regia e sceneggiatura sono state firmate da Caroline Lindy, ed adattate da un cortometraggio della stessa Lindy del 2019. L’uscita nelle sale USA è stata fissata da Vertical, invece, per il 25 ottobre 2024.

Correlati