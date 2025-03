Box Office USA | A Working Man vince e affonda Biancaneve

L’action movie A Working Man ha vinto il Box Office USA nel suo weekend d’esordio, mentre Biancaneve affonda con un calo di oltre il 60%.

Il pubblico americano nel weekend da poco passato ha premiato le peripezie del solito action-man Jason Statham, protagonista nuovamente di un dramma d’azione pieno di sequenze di combattimento, inseguimenti e sentimenti di giustizia privata. Il film “A Working Man“, di fatto, è stato il film più visto nel Nord America con un incasso stimato di 15,2 milioni di dollari.

A Working Man ha unito nello stesso film due specialisti del genere action come il regista David Ayer ed il granitico attore Jason Statham, il tutto accompagnato da una trama ispirata al romanzo Levon’s Trade di Chuck Dixon, e sceneggiata niente di meno che da Sylvester Stallone in persona.

Biancaneve non solo non è riuscito a tenere la prima posizione, ma ha anche subito un enorme calo del 66% rispetto all’incasso d’esordio già di per sè molto deludente. Ed è così che il secondo posto del nuovo live-action Disney ha raccolto solo 14,2 milioni di dollari, per un totale davvero scarno di 66,8 milioni in dieci giorni. A livello mondiale il film ha invece raggiunto quota 143,1 milioni.

E’ indubbio che in casa Disney ci si aspettava un risultato completamente diverso, anche considerando il fatto che Biancaneve porta sul suo groppone un budget mostruoso, tra spese di marketing e produzione, di 370 milioni di dollari.

Nel weekend ha debuttato l’horror The Woman in the Yard con un solido quarto posto da 9,5 milioni di dollari (parliamo sempre dei soliti horror low budget di casa Blumhouse), ma anche il bizzarro fantasy/horror Death of a Unicorn con 5,6 milioni di dollari, in quinta posizione. La top five è stata infine completata dal terzo posto dell’ultimo capitolo della saga a sfondo religioso The Chosen, il cui incasso è stato 11,5 milioni.

Fonte: THR