La versione live action di Biancaneve ha vinto il Box Office ITALIA per il secondo weekend consecutivo, continua a tenere benissimo FolleMente.

Nel weekend di cinema tra il 27 al 30 marzo l’incasso al botteghino nazionale è stato di 5,4 milioni di euro, con un calo rispetto a sette giorni fa del 36,8%, il calo ovviamente è dovuto alla mancanza di nuove proposte, ma anche del bel tempo che ha attraversato gran parte della nostra penisola.

A vincere il Box Office ITALIA, come anticipato in precedenza, è stato nuovamente Biancaneve, il live action Disney reduce dal pesante tonfo al Box Office USA. Il calo, anche qui in Italia, ha superato il 60% ma ciononostante è stato sufficiente per riconfersi in testa con un incasso di 1,5 milioni di euro. Complessivamente la pellicola Disney ha raggiunto quota 5,96 milioni, in netto ritardo rispetto agli altri live action Disney usciti fino ad oggi.

Di seguito la tabella dei secondi weekend degli altri titoli di riferimento:

Cenerentola – 2015 – Secondo weekend 3.79 milioni di euro

– 2015 – Secondo weekend 3.79 milioni di euro La Bella e la Bestia – 2017 – Secondo weekend 4.74 milioni di euro

– 2017 – Secondo weekend 4.74 milioni di euro Aladdin – 2019 – Secondo weekend 2.83 milioni di euro

– 2019 – Secondo weekend 2.83 milioni di euro La sirenetta – 2023 – Secondo weekend 2.91 milioni di euro

– 2023 – Secondo weekend 2.91 milioni di euro Mufasa – Il re leone – 2024 – Secondo weekend 6.8 milioni di euro

In seconda posizione spazio per la nuova proposta Le Assaggiatrici: l’incasso all’esordio per il nuovo film di Silvio Soldini è stato 792 mila euro, con una media per sala di circa 2 mila euro. FolleMente ha tenuto il podio con un terzo posto da 580 mila euro (-48%), ed un totale sempre più interessante di 16,63 milioni, sempre più vicino ai 17,3 milioni totali raccolti da “Perfetti Sconosciuti“.

Fonte: CineGuru