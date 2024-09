Cattivissimo Me 4 ha vinto l’ennesimo Box Office ITALIA, al secondo posto Beetlejuice Beetlejuice con una discreta tenuta.

Anche questo secondo weekend di settembre il confronto con la storia recente risulta in negativo. Secondo i dati storici raccolti da Cineguru, infatti, l’incasso complessivo del botteghino è stato 4,17 milioni di euro, in calo del 32% rispetto allo stesso weekend del 2023. Nella giornata di domenica, inoltre, si è registrato il primo giorno di “Cinema in Festa“, la rassegna con prezzi scontati che ha portato nelle casse più di un quarto dell’incasso complessivo (1,3 milioni).

Come già anticipato, Cattivissimo Me 4 ha portato a casa l’ennesimo primato, questa volta attraverso un incasso nel weekend di 1,07 milioni di euro, per un totale di 15,16 milioni, ben oltre il totale di Minions 2 (14,78 milioni), e con Cattivissimo Me 2 nel mirino (15,98 milioni).

Beetlejuice Beetlejuice ha tenuto la seconda posizione con un nuovo incasso di 957 mila euro (solo un -42% rispetto allo scorso weekend), ed un totale di 3,16 milioni; nella speciale classifica storica relativa agli incassi dei film di Tim Burton, quello de sequel di Beetlejuice ha superato l’incasso di Big Eyes (2,84 milioni) ed è in scia di Big Fish (3,4 milioni).

Speak No Evil è il film novità con il maggior incasso di questo weekend. L’incasso dell’horror in terza posizione è stato 419 mila euro, con una media per sala di oltre 1500 euro, ed un totale (da mercoledì) di 486 mila. Scoprite qui gli incassi del weekend nel Box Office USA.

Tra gli altri film in classifica, infine, si segnala l’ottavo posto di Deadpool & Wolverine con 109 mila euro, il cui totale di 17,86 milioni è oramai ad un passo dal totale di The Avengers (18,01 milioni).

