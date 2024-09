Nella notte italiana sono stati assegnati i premi relativi al TIFF 2024 – Toronto International Film Festival: il premio principale è andato a The Life of Chuck.

Andata in scena quasi in contemporanea con le premiazioni degli Emmy Awards (qui tutti i vincitori), l’edizione 2024 dei TIFF ha premiato con il People’s Choice Award (premio del pubblico) Mike Flanagan ed il suo ultimo film The Life of Chuck. Il film di Flanagan è ispirato all’opera omonima di Stephen King, e conta nel suo cast l’ottima interpretazione di Tom Hiddleston (Loki). The Life of Chuck segue uomo qualsiasi, partendo dalla sua morte e chiudendo con la sua infanzia.

Il primo runner-up è Emilia Pérez, mentre il secondo è Anora (Palma d’oro a Cannes 2024). Tra gli altri premiati, The Substance di Coralie Fargeat ha vinto nella sezione Midnight Madness, mentre The Tragically Hip: No Dress Rehearsal ha portato a casa il premio per il documentario scelto dal pubblico.

TIFF 2024 – Toronto International Film Festival, i vincitori

People’s Choice Award

The Life of Chuck, dir. Mike Flanagan | USA

The first runner-up: Emilia Pérez, dir. Jacques Audiard | France/USA/Mexico

The second runner-up: Anora, dir. Sean Baker | USA

People’s Choice Midnight Madness Award

The Substance, dir. Coralie Fargeat | United Kingdom/USA/France

The first runner-up: Dead Talents Society, dir. John Hsu | Taiwan

The second runner-up: Friendship, dir. Andrew DeYoung | USA

People’s Choice Documentary Award

The Tragically Hip: No Dress Rehearsal, dir. Mike Downie | Canada

The first runner-up: Will & Harper, dir. Josh Greenbaum | USA

The second runner-up: Your Tomorrow, dir. Ali Weinstein | Canada

SHORT CUTS AWARDS

Best International Film

Deck 5B, dir. Malin Ingrid Johansson | Sweden

Honourable mention: Quota, dir. Job Roggeveen, Joris Oprins, Marieke Blaauw | Netherlands

Best Canadian Film:

Are You Scared To Be Yourself Because You Think That You Might Fail?, dir. Bec Pecaut | Canada

FIPRESCI AWARD

Mother Mother, dir. K’naan Warsame | Somalia

NETPAC AWARD

The Last of the Sea Women, dir. Sue Kim | USA

BEST CANADIAN DISCOVERY AWARD

Universal Language, dir. Matthew Rankin | Canada

Honourable mention: You Are Not Alone, dirs. Marie-Hélène Viens, Philippe Lupien | Canada

BEST CANADIAN FEATURE FILM AWARD

Shepherds, dir. Sophie Deraspe | Canada

PLATFORM COMPETITION AWARD

They Will Be Dust, dir. Carlos Marques-Marcet | Spain, Italy, Switzerland

Honourable mention: Sylvia Chang in Daughter’s Daughter, dir. Huang Xi | Taiwan

