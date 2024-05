Cannes 77: la palma d’oro ad Anora, tutti i vincitori

Si è chiusa questa sera l’edizione 77 del Festival di Cannes con una cerimonia di premiazione presentata dall’attrice Camille Cottin.

La giuria internazionale presieduta dalla regista Greta Gerwig ha scelto Anora di Sean Baker per l’ambita Palma d’oro per il Miglior Film. La trama di Anora ha portato al festival la storia di una giovane sex worker di Brooklyn (l’attrice Mikey Madison) che trova una svolta nella sua vita quando conosce e sposa a Las Vegas il figlio poco più che adolescente di un oligarca russo. La favola però prende una piega diversa quando la famiglia del ragazzo giunge in America per annullare il matrimonio.

All We Imagine as Light di Payal Kapadia ha, invece, ottenuto il Gran Prix, divenendo tra l’altro il primo film della storia di Cannes ad essere selezionato per il Concorso principale vincendo anche premi. The Substance (con Demi Moore e Margaret Qualley) ha vinto il premio per la sceneggiatura mentre il regista portoghese Miguel Gomes ha trionfato nella categoria registica con Grand Tour.

La lista dei vincitori del Concorso Ufficiale di Cannes 77.

Palma d’oro

Anora di Sean Baker

Grand Prix Speciale della Giuria

All We Imagine as Light di Payal Kapadia

Prix de la mise en scène (Miglior regia)

Miguel Gomes per Grand Tour

Prix du scénario (Miglior sceneggiatura)

Coralie Fargeat per The Substance

Prix d’interprétation féminine (Miglior interpretazione femminile)

Il cast di Emilia Pérez, di Jacques Audiard

Prix d’interprétation masculine (Miglior interpretazione maschile)

Jesse Plemons per Kinds of Kindness

Premio della giuria

Emilia Pérez di Jacques Audiard

Prix Spécial (Premio Speciale)

The Seed of the Sacred Fig di Mohammad Rasoulof

Camera d’Or alla miglior opera prima

Armand di Halfdan Ullman Tondel

Camera d’Or Menzione speciale

Mongrel di Chiang Wei Liang e You Qiao Yin

Palma d’oro al Miglior cortometraggio

The Man Who Could Not Remain Silent di Nebojša Slijepčević

Menzione speciale (Cortometraggio)

Bad for a Moment di Daniel Soares

