Cannes 77: annunciata la Giuria

Mancano poche settimane al prossimo Festival di Cannes, e il delegato generale Thierry Frémaux ha finalmente reso pubblici i nomi di chi affiancherà Greta Gerwing nella giuria del concorso principale.

Scopriamo insieme chi farà parte della giuria della 77ma edizione del Festival di Cannes. Come, vi abbiamo già annunciato, Presidente di Giuria è Greta Gerwing e, ad affiancarla ci saranno: la sceneggiatrice e fotografa turca Ebru Ceylan, l’attrice americana Lily Gladstone, l’attrice francese Eva Green, la regista e sceneggiatrice libanese Nadine Labaki, il regista e sceneggiatore spagnolo Juan Antonio Bayona, l’attore italiano Pierfrancesco Favino, il regista giapponese Kore-eda Hirokazu, e l’attore e produttore francese Omar Sy.

Cannes 77: c’è un po’ d’Italia sulla croisette

Pierfrancesco Favino si aggiunge alla lista “degli italiani a Cannes”. Oltre a Parthenope di Paolo Sorrentino in concorso e I dannati di Roberto Minervini in Un certain regard, sulla Croisette arrivano anche Marco Bellocchio e Valeria Golino.

Marco Bellocchio partecipa a Cannes Classic per presentare il restauro di Sbatti il mostro in prima pagina, pellicola del 1972 con Gian Maria Volontè. Il film è stato restaurato e riportato in 4k dalla Fondazione Cineteca di Bologna in collaborazione con Surf Film e Kavac Film, sotto la supervisione dello stesso regista.

Valeria Golino torna a Cannes per presentare in anteprima il primo episodio di L’arte della gioia, la nuova serie Sky di cui ha curato la regia. Protagoniste di questa serie Jasmine Trinca, Tecla Insolia e Valeria Bruni Tedeschi.

