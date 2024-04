Box Office ITALIA: il weekend è stato vinto da Challengers

Così come accaduto negli USA, Challengers ha chiuso in testa al Box Office ITALIA nel weekend d’esordio. Ma quanto ha incassato il film di Luca Guadagnino?

Nel weekend da poco passato l’incasso complessivo è stato di 6,15 milioni di euro, nulla da ridire se non fosse che il 25 aprile è stato un festivo. Se a questo si aggiunge che il tempo nel weekend non è stato dei migliori allora si percepisce maggiormente la delusione degli esercenti che, in un certo senso, si aspettavano cifre ben più alte. Ma veniamo ai risultati dei singoli film.

Challengers (qui la nostra recensione) ha raccolto il primo posto del Box Office ITALIA (è andata così anche negli USA) con un incasso stimato di 1,24 milioni di euro in quattro giorni, e 1,43 milioni prendendo in considerazione i cinque giorni (il film ha esordito il 24 aprile). I dati profusi premiano il nuovo lavoro di Luca Guadagnino senza alcun dubbio, e questo è confermato anche dal confronto con gli incassi del suo ultimo film “Bones and All” che chiuse nel 2022 con un incasso complessivo di 1,34 milioni.

In seconda posizione si è ben comportato anche Confidenza di Daniele Lucchetti. L’incasso raccolto nel weekend è stato 700 mila euro, cifra che sale a 782 mila. Il biopic Back to Black ha chiuso il podio con un nuovo incasso da 609 mila euro, ed un totale di 1,7 milioni. Ghostbusters – Minaccia Glaciale ha incassato altri 572 mila euro in quarta posizione per un totale di 2,4 milioni, oramai ad un passo dall’incasso complessivo di Ghostbusters: Legacy (2,46 milioni). Kung Fu Panda 4 ha completato, infine, la top five con un nuovo incasso di 485 mila euro, ed un totale di 11,25 milioni.

FONTE: CINEGURU

Correlati