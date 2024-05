Cannes 77: tutti i vincitori di Un Certain Regard

Serata di premiazioni al 77° Festival di Cannes, ma prima di riportare la lista dei vincitori del Concorso Ufficiale, spazio alla sezione Un Certain Regard.

Celebrata nella giornata di ieri, attraverso una giuria internazionale presieduta dal regista canadese Xavier Dolan, la sezione Un Certain Regard ha vissuto l’incoronazione di Black Dog, film del regista cinese Guan Hu ambientato ai confini del deserto del Gobi.

La pellicola racconta di un uomo che torna nella sua città natale dopo essere stato rilasciato da una prigione. Qui viene incaricato di occuparsi della cattura e della rimozione dei cani randagi e finisce per stringere un improbabile legame con uno di essi, un solitario cane nero. La pellicola offre lo spunto per raccontare le tragiche vite quotidiane di coloro che sono stati indietro dalla rivoluzione industriale che ha guidando lo sviluppo economico della moderna Cina.

L’Italia ha trionfato nella categoria Miglior Regia con Roberto Minervini ed il suo The Damned, premio però condiviso con Rungano Nyoni per il film On Becoming a Guinea Fowl. Gli altri premi del secondo Concorso più importante di Cannes 77 sono qui di seguito riportati.

Premio Un Certain Regard

Black Dog di Guan Hu

Premio della Giuria

The Story of Souleymane di Boris Lojkine

Miglior Regia

Roberto Minervini – The Damned

Rungano Nyoni – On Becoming a Guinea Fowl

Miglior attrice

Anasuya Sengupta – The Shameless

Miglior attore

Abou Sangare – The Story of Souleymane

Prix de la Jeunesse

Louise Courvoisier – Vingt Dieux

Menzione speciale

Tawfik Alzaidi – Norah

FONTE: DEADLINE

Correlati