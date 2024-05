Cannes 77: il trailer di The Damned di Roberto Minervini

Vi presentiamo il trailer di The Damned (I Dannati), film scritto e diretto da Roberto Minervini che sarà presentato in concorso al prossimo Festival di Cannes (14-25 maggio). Il film uscirà nelle sale italiane il 16 maggio, distribuito da Lucky Red.

The Damned: sinossi

Inverno 1862. Nel pieno della guerra di Secessione, l’esercito degli Stati Uniti invia ad ovest una compagnia di volontari con il compito di perlustrare e presidiare le terre inesplorate. La missione travolge un pugno di uomini in armi, svelando loro il senso ultimo del proprio viaggio verso la frontiera.

The Damned: credit

The Damned (I Dannati) è un film diretto da Roberto Minervini, anche autore del soggetto e della sceneggiatura. Direttore della fotografia Carlos Alfonso Corral, montaggio Marie-Hélène Dozo, fonico di presa diretta Bernat Fortiana Chico, montaggio del suono Ingrid Simon, musiche originali Carlos Alfonso Corral, mix Thomas Gauder, colorist Natalia Raguseo, production designer Denise Ping Lee, line producer Francesca Vittoria Bennett e Biliana Grozdanova.

Prodotto da Paolo Benzi per Okta Film, Denise Ping Lee e Roberto Minervini per Pulpa Film, Paolo Del Brocco per Rai Cinema, coprodotto da Alice Lemaire e Sébastian Andres per Michigan Films. Una produzione Okta Film e Pulpa Film con Rai Cinema in coproduzione con Michigan Films e VOO OBE BeTV, Shelter Prod, in associazione con Stregonia e Moonduckling Films, con il sostegno di MiC – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, Centre du cinéma et de l’audiovisuel | Fédération Wallonie-Bruxelles, Fondo Audiovisivo Friuli Venezia-Giulia, Film Commission Torino Piemonte, Tax shelter du Gouvernement féderal de Belgique, Taxshelter.be e ING, Cavco – Federal tax credit program of Canada, Sodec – Provincial tax credit program of Québec, in collaborazione con Kaibou Production.

Distribuzione italiana: Lucky Red. Distribuzione internazionale: Les Films du Losange

