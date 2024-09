La rassegna Cinema in Festa torna da domenica 15 settembre

Con l’estate che si avvicina al suo ultimo atto, le sale cinematografiche sono pronte ad accogliere ancora una volta Cinema in Festa, la rassegna che sconta i biglietti a 3,50 euro.

Le nuove date interessate da Cinema in Festa 2024 vanno da domenica 15 settembre a giovedì 19 settembre, cinque giorni in cui sarà possibile assistere a qualsiasi film in programmazione al modico prezzo di 3,50 euro. Si tratta del secondo appuntamento del 2024, il primo è andato in scena nel mese di giugno. Tra i film che saranno disponibili durante il periodo di prezzi scontati, Cattivissimo Me 4, Beetlejuice Beetlejuice, Speak no Evil e Il Magico Mondo di Harold.

La rassegna Cinema in Festa fa parte dell’iniziativa più ampia nota come “Cinema Revolution – che spettacolo l’estate“, avviata due anni fa con l’obiettivo di promuovere il cinema in Italia anche in periodi meno redditizi come quelli estivi. Alle spalle di questa importante iniziativa, il Ministero della Cultura in collaborazione con David di Donatello – Accademia del Cinema Italiano.

Per maggiori informazioni vi rimandiamo al sito ufficiale qui.

