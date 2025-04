M3GAN 2.0 | Più folle, più violenta. Ecco il trailer!

Dopo la presentazione al CinemaCon di Las Vegas, l’atteso M3GAN 2.0 si è mostrato quest’oggi al popolo della rete con il suo primo folle trailer.

Chi ha apprezzato l’audacia del primo iconico capitolo di certo potrebbe amare anche M3GAN 2.0, e questo perché sin dalle prime immagini del trailer si mostra più folle, più violento e chiaramente più divertente. James Wan e Jason Blum sono tornati a collaborare per offrire al pubblico un nuovo iconico prodotto di intrattenimento con l’obiettivo di gettare le basi per un nuovo franchise interamente dedicato al mondo della IA.

Il nuovo film è stato scritto e diretto da Gerard Johnstone, nel cast di ritorno dal primo capitolo Allison Williams, Violet McGraw, con Ivanna Sakhno nei panni della bambola IA. Con loro anche Ronny Chieng (Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli), Brian Jordan Alvarez (Will & Grace), Jen Van Epps (Cowboy Bebop), Lori Dungey (Il Signore degli Anelli: La compagnia dell’anello, extended edition) e Stephane Garneau-Monten (Straight Forward). In aggiunta al cast anche Aristotle Athari (Hacks), Timm Sharp (Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo) e Jemaine Clement (What We Do In The Shadows).

L’uscita nelle sale del film è attesa per il 26 giugno 2025.

M3GAN 2.0 | Di Cosa Parla.

Due anni dopo che M3GAN, una meraviglia dell’intelligenza artificiale, è diventata una canaglia e si è imbarcata in una furia omicida (e impeccabilmente coreografata) ed è stata successivamente distrutta, la creatrice di M3GAN Gemma è diventata un’autrice di alto profilo e sostenitrice della supervisione governativa dell’IA Nel frattempo, la nipote di Gemma, Cady, ora 14enne, è diventata un’adolescente, ribellandosi alle regole iperprotettive di Gemma. A loro insaputa, la tecnologia di base di M3GAN è stata rubata e utilizzata in modo improprio da un potente appaltatore della difesa per creare un’arma di livello militare nota come Amelia, la spia di infiltrazione assassina definitiva. Ma man mano che l’autocoscienza di Amelia aumenta, diventa decisamente meno interessata a ricevere ordini dagli umani. O a tenerseli in giro. Con il futuro dell’esistenza umana in gioco, Gemma si rende conto che l’unica opzione è resuscitare M3GAN e darle alcuni aggiornamenti, rendendo lei più veloce, più forte e più letale. Mentre i loro percorsi si scontrano, la cagna dell’IA originale sta per incontrare il suo degno degno

M3GAN 2.0 | Trailer

oops! she did it again.#M3gan2 dal 26 giugno al cinema. pic.twitter.com/ApT0jY50qt — Universal Pictures (@UniversalPicsIt) April 3, 2025