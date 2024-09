Peacemaker: la Stagione 2 nel 2025, dopo il film Superman

Nonostante le riprese della Stagione 2 siano in corso d’opera già da tempo, la serie tv Peacemaker a quanto pare potrebbe non tornare prima del 2025 inoltrato.

Ad offrire un piccolo aggiornamento sullo show dedicato al celebre anti-eroe DC è stato in questi giorni l’ideatore, nonché co-CEO di DC Studios, James Gunn via Threats. All’interno di un botta e risposta con i fan, infatti, il filmmaker ha riferito che Peacemaker S2 tornerà sul piccolo schermo dopo l’uscita al cinema del suo Superman.

Il film Superman è attualmente in fase di post-produzione, con una release cinematografica fissata da Warner Bros per l’11 luglio 2025, pertanto facendo due calcoli i nuovi episodi della serie tv con John Cena dovrebbero essere pronti in autunno.

La prima stagione di Peacemaker da 8 episodi è approdata su HBO Max (ora Max) nel gennaio del 2022, sviluppata da James Gunn come spin-off del suo film DC “The Suicide Squad – Missione Suicida“. Gunn, Peter Safran e Matt Miller sono i produttori esecutivi della serie, con John Cena come co-produttore esecutivo e Stacy Littlejohn come produttrice consulente. La seconda stagione è stata scritta interamente da Gunn, la cui firma sulla regia è posta su tre episodi, compreso il primo.

Basato sui personaggi della DC, Peacemaker è prodotto dalla Troll Court Entertainment di Gunn e dalla The Safran Company in associazione con la Warner Bros. Television.

Nel cast, oltre al protagonista interpretato John Cena, spiccano i nomi di Danielle Brooks come Leota, Freddie Stroma come Vigilante, Jennifer Holland come Harcourt e Steve Agee come John Economos.

