Showtime ha annunciato di aver rinnovato la serie Dexter: Original Sin per una seconda stagione.

L’universo televisivo legato al personaggio di Dexter Morgan continua ad espandersi, ed a quanto pare la storia alle origini del mito ha ancora tanto da raccontare. Dopo il debutto andato in scena lo scorso 13 dicembre, la serie Original Sin ha continuato ad appassionare i fan ottenendo tra l’altro anche una lunga lista di ottime recensioni da parte della critica internazionale. Il rinnovo per una ulteriore stagione a questo punto era pura formalità.

Nuovi aggiornamenti saranno rivelati prossimamente.

Intanto va ricordato che Showtime al momento sta sviluppando Dexter: Resurrection, ennesima espansione della suddetta saga televisiva che vedrà nuovamente Michael C. Hall nei panni iconici di Dexter Morgan. Le ultime sul casting in atto.

Dexter: Original Sin | La Serie

Ambientata nella Miami del 1991, DEXTER: ORIGINAL SIN segue Dexter (Patrick Gibson) nel suo passaggio da studente a serial killer vendicatore. Quando i suoi impulsi sanguinari non possono più essere ignorati, Dexter deve imparare a canalizzare la sua oscurità interiore. Con la guida del padre Harry (Christian Slater), adotta un codice che lo aiuta a trovare e uccidere le persone che meritano di essere eliminate dalla società senza finire nel mirino delle forze dell’ordine. Una sfida particolare per il giovane Dexter, che inizia uno stage di medicina legale presso il Dipartimento di Polizia di Miami.

Con Clyde Phillips nelle vesti di produttore esecutivo, DEXTER: ORIGINAL SIN è prodotto da SHOWTIME Studios e Counterpart Studios. Tra i produttori esecutivi figurano anche Scott Reynolds (Jessica Jones), Michael C. Hall (DEXTER, Six Feet Under), Mary Leah Sutton (Resident Evil), Tony Hernandez (Emily in Paris) e Lilly Burns (Russian Doll), mentre la serie è prodotta da Robert Lloyd Lewis (The Lincoln Lawyer). Michael Lehmann (Heathers) è il produttore esecutivo della regia. Per gli Showtime Studios, la serie è supervisionata da Gary Levine e Urooj Sharif e la produzione è di Tara Power.

La serie è distribuita da Paramount Global Content Distribution al di fuori dei mercati Paramount+. DEXTER: ORIGINAL SIN è interpretato anche da Patrick Dempsey, Molly Brown, James Martinez, Christina Milian, Alex Shimizu, Reno Wilson e dalla special guest star Sarah Michelle Gellar. Michael C. Hall torna a dare voce all’iconico monologo interiore nella testa di Dexter Morgan.

Fonte: Deadline