James Gunn ha concluso le riprese del suo Superman

Il regista James Gunn ha annunciato di aver finalmente concluso le riprese del suo Superman.

L’annuncio è arrivato come spesso capita via social. Gunn ha infatti utilizzato un lungo post-social su Instagram ringraziando pubblicamente il cast, la troupe e tutti coloro che gli hanno permesso di terminare i lavori sul set, il tutto accompagnato da una foto da una location in Norvegia utilizzata nelle prime settimane di lavoro. Le parole del regista:

Ho deciso di fare un film su un brav’uomo in un mondo che non lo è sempre così tanto. E la bontà, la gentilezza e l’amore che ho incontrato quotidianamente sul set mi hanno ispirato e spinto avanti quando mi sentivo troppo esausto per muovermi da solo. Grazie a tutti dal profondo del mio cuore. È stato un onore. La destinazione è stata Superman, ma il viaggio è stato fatto di fatica, risate, emozioni, idee e magia che abbiamo condiviso insieme sul set, e per questo sarò eternamente grato”

Il film farà parte della prima parte del nuovo DC Universe intitolata per l’occasione “Chapter 1: God and Monsters“, di cui fanno parte anche altri progetti (qui l’aggiornamento).

La regia sarà di James Gunn, nel cast David Corenswet, Rachel Brosnahan, Isabela Merced, Nathan Fillion, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Maria Gabriela de Faria, Skyler Gisondo, Sara Sampaio, Nicholas Hoult come Lex Luthor, Pruitt Taylor Vince, Neva Howell, Beck Bennett, Mikaela Hoover, Christopher MacDonald.

La descrizione: Questo film sarà il vero punto d’inizio per i piani DCU. “Non è una storia sulle origini“, ha detto Safran. “Si concentrerà su Superman che bilancia la sua eredità kryptoniana con la sua educazione umana. È l’incarnazione della giustizia della verità e del modo americano. È gentilezza in un mondo che pensa che la gentilezza sia antiquata“.

Superman sarà distribuito nelle sale USA dall’11 luglio 2025

