La corsa folle di Deadpool & Wolverine continua a tagliare traguardi importanti nel Box Office USA ..e non solo quelli.

Secondo i dati riportati da Deadline, infatti, lunedì sera il nuovo film Marvel Studios ha raggiunto l’incredibile cifra di 496,3 milioni di dollari, ed è molto probabile che il mezzo miliardo sia stato superato abbondantemente con gli incassi di ieri. Tra le altre cose, con le stime aggiornate del weekend d’apertura, l’incasso di Deadpool & Wolverine è salito a quota 444,1 milioni, ovvero più di quanto incassato all’apertura da Avatar: La via dell’acqua (439 milioni), e quindi il più grande esordio mondiale da Spider-Man: No Way Home.

A questo indirizzo, invece, è possibile leggere la nostra recensione “No Spoiler”.

Va ricordato che il weekend d’esordio (a livello mondiale, internazionale e domestico) è il più alto di sempre per un film R-Rated (vietato ai minori di 17 anni). Tra i mercati internazionali che più hanno contribuito a questo enorme risultato (prima degli incassi di ieri):

Cina (27,6 milioni di dollari),

(27,6 milioni di dollari), Regno Unito (25 milioni di dollari),

(25 milioni di dollari), Messico (21,5 milioni di dollari),

(21,5 milioni di dollari), Australia (14,1 milioni di dollari),

(14,1 milioni di dollari), Brasile (10,8 milioni di dollari),

(10,8 milioni di dollari), India (10,6 milioni di dollari),

(10,6 milioni di dollari), Germania (10,5 milioni di dollari),

(10,5 milioni di dollari), Francia (10,3 milioni di dollari),

(10,3 milioni di dollari), Corea (8,9 milioni di dollari) e

(8,9 milioni di dollari) e Italia (8,5 milioni di dollari)

Ad ogni modo, sono già in molti a pensare che Deadpool & Wolverine possa già raggiungere l’incredibile incasso di un miliardo di dollari già nel corso del prossimo weekend.

