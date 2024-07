Box Office USA: pioggia di record per Deadpool & Wolverine

Una vagonata di milioni di dollari – e record – hanno ricoperto l’esordio di Deadpool & Wolverine nel Box Office USA di questo weekend.

Mentre il panel Marvel Studios al Comic-Con di San Diego ha celebrato il futuro dell’MCU, tra annunci a sorpresa ed anteprime attese, il presente si chiama Deadpool & Wolverine. Il nuovo film Marvel, infatti, ha chiuso il suo weekend d’esordio nordamericano con un incasso record stimato da 205 milioni di dollari (via THR).

Ebbene, così come anticipato nel nostro ultimo aggiornamento, l’esordio in questo weekend rappresenta il record per il maggior incasso di sempre per un film vietato ai minori (in precedenza era tra l’altro Deadpool con 133,7 milioni). I 205 milioni raccolti, inoltre, rappresentano l’ottava più alta apertura di sempre per tutti i film. L’incasso più alto di sempre per la carriera di Ryan Reynolds, Hugh Jackman ed il regista Shawn Levy, la più grande apertura di sempre per il mese di luglio, ed infine la più alta apertura del 2024.

Avengers: Endgame (357,1 milioni di dollari) Spider-Man: No Way Home (260,1 milioni di dollari) Avengers: Infinity War (257,6 milioni di dollari) Star Wars: Il risveglio della Forza (247,9 milioni di dollari) Star Wars: Gli ultimi Jedi (220 milioni di dollari) Jurassic World (208,8 milioni di dollari) The Avengers (207,4 milioni di dollari) Deadpool & Wolverine (205 milioni di dollari)

Record finiti? Ancora uno!

A livello internazionale Deadpool & Wolverine ha incassato 233,3 milioni di dollari, e 438,3 milioni a livello mondiale. Si tratta della più alta apertura dai tempi di Avatar: La via dell’Acqua.

Questa straordinaria performance è arrivata attraverso un punteggio di 97% fresh su Rotten Tomatoes (la seconda dell’MCU dopo quella di Spider-Man: No Way Home), l’ottenimento di una “A” piena su CinemaScore, ma anche grazie ad un passaparola incredibile alimentato tra l’altro dall’emozioni che arrivavano nel frattempo dal Comic-Con di San Diego. Per la Disney, e su questo non ci sono dubbi, il primo film R-Rated della sua storia non poteva meglio di così.

A questo indirizzo, invece, è possibile leggere la nostra recensione “No Spoiler”.

