SDCC24: le foto e tutti gli annunci dal panel Marvel Studios

Questa notte abbiamo seguito con voi in diretta lo mirabolante panel Marvel Studios dal Comic-Con di San Diego, ma un riassunto degli eventi più importanti è d’obbligo.

Come sempre ospitato nell’oramai mitica Hall H del Comic-Con, il panel Marvel quest’anno ha entusiasmato i presenti con una serie di contenuti di qualità, tanti ospiti dai prossimi film in arrivo, ma soprattutto con l’annuncio a sorpresa del ritorno nell’MCU di Robert Downey jr, ma questa volta come il super villain Dottor Destino.

Prima di fare un ricco recap, grazie anche al supporto dell’agenzia stampa che cura i prodotti Marvel Studios, vi proponiamo qui di seguito alcune delle foto più belle dall’evento unico.

Deadpool & Wolverine

La presentazione nella Hall H si è aperta con una celebrazione di Deadpool & Wolverine. Un’intera performance corale di “Like a Prayer” ha accolto la folla entusiasta con varianti di Deadpool danzanti, che si è conclusa quando il produttore e presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha cercato Peterpool tra le varianti, chiamando sul palco Rob Delaney, che interpreta Peter nel film. Delaney si è unito a Feige come conduttore della presentazione, menzionando la proiezione a sorpresa di Deadpool & Wolverine per i partecipanti alla convention di giovedì, e il successivo imponente spettacolo di droni e fuochi d’artificio sul Petco Park di San Diego.

Interpretato da Ryan Reynolds e Hugh Jackman e diretto da Shawn Levy, Deadpool & Wolverine (qui la nostra recensione) è ora al cinema.

Captain America: Brave New World

Mentre Sam Wilson si appresta a fare il suo debutto sul grande schermo come Capitan America in Captain America: Brave New World, Rob Delaney ha dato il benvenuto sul palco a Cap in persona, Anthony Mackie. A loro si sono uniti Tim Blake Nelson, Danny Ramirez e Giancarlo Esposito, che ha confermato di interpretare Sidewinder. Insieme, hanno mostrato un contenuto esclusivo e, tra l’entusiasmo della folla, hanno invitato sul palco Harrison Ford, che fa il suo debutto nel Marvel Cinematic Universe nel ruolo del Presidente Thaddeus Ross.

La storia segue Sam Wilson che, dopo aver incontrato il neoeletto Presidente degli Stati Uniti Thaddeus Ross, si ritrova nel bel mezzo di un incidente internazionale. Sam deve scoprire le ragioni di un efferato complotto globale prima che il mondo intero sia costretto a vedere rosso.

Il film Marvel Studios Captain America: Brave New World arriverà il 12 febbraio 2025 nelle sale italiane.

Thunderbolts

Per presentare il film Marvel Studios Thunderbolts, Delaney ha accolto sul palco il regista Jake Schreier insieme alle star Geraldine Viswanathan, Lewis Pullman, Hannah John-Kamen, Wyatt Russell, Julia Louis-Dreyfus, Florence Pugh, Sebastian Stan e David Harbour. Quest’ultimo si è presentato in veste di Red Guardian, suscitando risate e applausi da parte della folla, che ha potuto assistere a una scena del film. I Marvel Studios, e una squadra di veterani del settore, presentano Thunderbolts, un irriverente team-up che vede protagonista l’assassina depressa Yelena Belova insieme al gruppo di disadattati meno atteso dell’MCU.

Il film Marvel Studios Thunderbolts* è interpretato anche da Olga Kurylenko e arriverà nelle sale italiane il 30 aprile 2025.

The Fantastic Four: First Steps

Kevin Feige è tornato sul palco per condividere i dettagli del prossimo The Fantastic Four, la cui produzione inizierà martedì. Insieme a Feige sul palco c’erano il regista Matt Shakman e la prima famiglia Marvel insieme per la prima volta, Pedro Pascal (Reed Richards/Mr. Fantastic), Vanessa Kirby (Sue Storm/La Donna Invisibile), Joseph Quinn (Johnny Storm/La Torcia Umana) e Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm/Cosa).

Hanno condiviso alcuni dettagli sul prossimo film, che vede Galactus e Silver Surfer prendere di mira la Terra per distruggerla, e hanno rivelato il titolo completo del film: The Fantastic Four: First Steps. Poi la Hall H è stata invasa nientemeno che dalla Fantasticar che si è librata sulla folla, suscitando grandi applausi mentre gli schermi mostravano una visione retro-futurista della città di New York.

Con le musiche del compositore premio Oscar® Michael Giacchino, il film Marvel Studios The Fantastic Four: First Steps arriverà il 25 luglio 2025 negli Stati Uniti.

The Avengers: Doomsday e The Avengers: Secret Wars

Proprio quando il pubblico pensava che lo spettacolo fosse finito, Kevin Feige ha annunciato di avere un aggiornamento sugli Avengers: Anthony e Joe Russo, celebri registi di quattro dei film Marvel di maggior successo e registi con il maggior incasso dello studio con oltre 6 miliardi di dollari a livello globale, torneranno ai Marvel Studios per dirigere Avengers: Secret Wars e Avengers: Doomsday in uscita rispettivamente a maggio 2027 e maggio 2026 negli Stati Uniti.



L’annuncio di Avengers: Doomsday ha lasciato una domanda importante: chi interpreterà il Dottor Destino (Doctor Doom)?



I registi hanno sottolineato che il Dottor Destino è uno dei personaggi più complessi dell’Universo Marvel e aveva bisogno di un attore veramente eccezionale per dargli vita. Mentre Feige e i Russo si preparavano a concludere la presentazione, sono salite sul palco delle figure vestite con le maschere del Dottor Destino, che si sono poi separate per svelare che Robert Downey Jr. è destinato a tornare nell’MCU. La Hall H è esplosa, gridando in coro “RDJ”!



La società AGBO dei Russo produrrà entrambi i film insieme ai Marvel Studios. Stephen McFeely, noto per il suo lavoro sulla trilogia di Captain America e Avengers: Endgame, si occuperà della sceneggiatura.



“Poter creare storie ed esplorare personaggi all’interno dell’Universo Marvel ci ha permesso di realizzare il sogno di una vita, e abbiamo scoperto una potente connessione con il pubblico in ogni film che abbiamo realizzato. Siamo entusiasti di collaborare ancora una volta con Kevin, Lou e tutto il team Marvel per portare quest’avventura epica in luoghi nuovi e sorprendenti sia per i fan che per noi stessi”, hanno dichiarato i fratelli Russo.

Correlati