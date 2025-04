Gundam | Sydney Sweeney nel cast del film live-action

La nuova stella hollywoodiana Sydney Sweeney sarà tra i primi membri del cast dell’annunciato film in live-action Gundam.

Secondo un nuovo aggiornamento proveniente da Deadline, infatti, la giovane attrice viene data nelle fasi finali delle trattative per ottenere un ruolo da protagonista nel film Legendary Pictures dedicato al mito di Mobile Suit Gundam. Nessun dettaglio sulla natura del ruolo è stato rivelato, così come nessun commento dalla stessa Legendary è stato fatto a riguardo.

La carriera di Sydney Sweeney è oramai sempre più lanciata nel grande panorama hollywoodiano. Tanti sono stati i ruoli ottenuti nell’ultimo periodo dalla giovane attrice, e quello in Gundam potrebbe davvero trasformarla in una diva planetaria. Non resta che attendere conferme ufficiali.

Gundam | Cosa Sappiamo.

Il film in live-action Gundam sarà co-finanziato da Bandai Namco Filmworks Inc. di Bandai Namco Group e Legendary Entertainment, e verrà scritto e diretto da Jim Mickle (Sweet Tooth e regista dei film Cold in July e In the Shadow of the Moon), con una release cinematografica non limitata al mercato giapponese.

Dall’accordo che ha accompagnato l’annuncio del film si evince, inoltre, che il 1° aprile 2025 verrà costituita Bandai Namco Filmworks America, LLC (BNFA), una filiale nordamericana per la produzione di Gundam. La BNFA diventerà una filiale interamente controllata da Bandai Namco Holdings USA Inc, la società di gestione regionale nordamericana del Gruppo Bandai Namco, e collaborerà con Bandai Namco Filmworks Inc. per espandere il business delle licenze e il valore del marchio della serie Gundam all’estero.

Un film in live-action è stato annunciato per la prima volta nel 2018, in occasione dell’Anime Expo di Los Angeles. All’epoca Yasuo Miyakawa, presidente e CEO di Sunrise, ha annunciato per la prima volta la collaborazione con Legendary Pictures. Nel 2021, poi, il nome di Jordan Vogt-Roberts (Kong: Skull Island) è stato accostato al film come regista, con il fumettista/scrittore Brian K. Vaughan nel ruolo di sceneggiatore e come produttore esecutivo assieme a Cale Boyter della Legendary. Quel progetto, evidentemente, non è andato più avanti, e questo odierno sembra essere nato dalle sue ceneri.

Gundam | In Breve

[via Wikipedia] Mobile Suit Gundam è una serie televisiva anime del 1979, realizzata da Yoshiyuki Tomino e dallo staff creativo della Sunrise sotto lo pseudonimo collettivo di Hajime Yatate. Diretta dallo stesso Tomino e composta di 43 episodi, fu trasmessa per la prima volta in Giappone dal 7 aprile 1979 al 26 gennaio 1980. Capostipite del media franchise Gundam, la serie appartiene alla linea temporale dell’Universal Century (UC). L’innovativo character design è opera di Yoshikazu Yasuhiko, il mecha design originale è di Kunio Ōkawara, mentre autore delle musiche è Takeo Watanabe.