DC Studios: Film e Serie tv della prima fase del nuovo DCU

James Gunn e Peter Safran hanno oggi presentato la lista di film e serie tv parte della prima fase del nuovo DCU targato DC Studios.

Attraverso una sorta di evento dedicato ai fan DC i due nuovi CEO di DC Studios hanno presentato quella che sarà la line-up della prima fase del loro nuovo franchise, noto per l’occasione come “Chapter 1: God and Monsters“. Tra le novità il già annunciato film con un Superman tutto nuovo, ma anche un nuovo Batman movie – senza Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne – ed una serie tv ambientata a Themyscira (l’isola che ha dato i natali a Wonder Woman) in pieno stile Game of Thrones. Ma entriamo nel dettaglio.

LA PRIMA FASE DEL NUOVO DCU

Creature Commandos: una serie animata di sette episodi, scritta da Gunn, già in produzione. Originariamente apparsi nei fumetti come una squadra di mostri riuniti per combattere i nazisti, questa è una versione moderna. I doppiatori devono ancora essere scelti, ma i dirigenti stanno cercando di trovare persone in grado di doppiare i personaggi animati e interpretare anche le versioni live-action quando gli antieroi si presenteranno in film e serie tv.

Waller: sarà uno spin-off della serie di successo della HBO Max di Gunn, “Peacemaker“. Viola Davis tornerà nei panni dello spietato e moralmente ambiguo capo di una task force governativa. È stato scritto da Christal Henry ( Watchmen ) e Jeremy Carver, il creatore della serie TV Doom Patrol .

Superman – Legacy: si tratta del film con l’Uomo d’Acciaio che Gunn sta scrivendo e potrebbe dirigere, anche se non sono stati presi impegni a tal fine. Mentre i due titoli precedenti sono pensati per essere “aperitivi”, secondo le parole di Safran, questo film sarà il vero punto d’inizio per i piani DCU. “Non è una storia sulle origini“, ha detto Safran. “Si concentrerà su Superman che bilancia la sua eredità kryptoniana con la sua educazione umana. È l’incarnazione della giustizia della verità e del modo americano. È gentilezza in un mondo che pensa che la gentilezza sia antiquata“. È stata scritta a matita una data di uscita dell’11 luglio 2025.

Lanterns: la serie TV Green Lanterns di Greg Berlanti è stata cancellata. Al suo posto ci sarà una nuova interpretazione dei poliziotti spaziali con gli anelli del potere. “La nostra visione per questo è molto simile a True Detective“, ha spiegato Safran. “È ambientato sulla terra.” Conterrà gli eroi di spicco delle Lanterne Hal Jordan e John Stewart, ed è uno degli spettacoli più importanti che hanno in fase di sviluppo. “Questo gioca un ruolo davvero importante nel portare alla storia principale che stiamo raccontando attraverso film e TV.”

The Authority: sarà un film basato su una squadra di supereroi con metodi piuttosto estremi per proteggere il pianeta che ha avuto origine alla fine degli anni ’90 sotto un’impronta influente nota come Wildstorm, gestita dall’artista e ora capo della pubblicazione DC, Jim Lee. “Una delle cose del DCU è che non è solo una storia di eroi e cattivi“, ha detto Gunn. “Non tutti i film e i programmi TV riguarderanno il bravo ragazzo contro il cattivo, arrivano cose giganti dal cielo e il bravo ragazzo vince. Ci sono cappelli bianchi, cappelli neri e cappelli grigi”. Safran ha aggiunto: “Sono un po’ come Jack Nicholson in Codice d’onore. Sanno che li vuoi sul muro. O almeno lo credono”.

Paradise Lost: Il duo descrive questa serie HBO Max come un dramma in stile Game of Thrones ambientato sull’isola tutta al femminile che è il luogo di nascita di Wonder Woman, Themyscira, piena di intrighi politici e intrighi tra personaggi di potere. Si svolge prima degli eventi dei film di Wonder Woman.

The Brave and the Bold: “Questa è l’introduzione di Batman nel DCU“, ha detto Gunn. “di Bruce Wayne ma anche del nostro Robin preferito, Damian Wayne, che è un piccolo figlio di puttana.” Il film prenderà ispirazione dall’ormai classico ciclo di Batman scritto da Grant Morrison che ha presentato Batman a un figlio che non sapeva esistesse: una versione omicida cresciuta da assassini. “È una storia molto strana tra padre e figlio.” E, cosa importante, conterrà un Batman non interpretato da Robert Pattinson…

Il sequel di The Batman: Pattinson continuerà a interpretare il Cavaliere Oscuro in almeno un altro film della saga poliziesca diretto da Matt Reeves. Quel film, hanno rivelato i dirigenti, uscirà il 3 ottobre 2025 e si intitolerà The Batman Part II .

Booster Gold: una serie HBO Max basata su un eroe unico e di livello inferiore creato nel 1986. Safran ha detto della serie: “Parla di un perdente del futuro che usa la tecnologia del futuro per tornare al presente e fingere di essere un supereroe.” Gunn l’ha descritta come “sindrome dell’impostore come supereroe“.

Supergirl: Woman of Tomorrow: prendendo spunto dalla recente miniserie scritta da Tom King, questo progetto cinematografico promette di avere una visione diversa da quella a cui la maggior parte pensa quando viene in mente l’idea della cugina di Superman. “Vedremo la differenza tra Superman, che è stato mandato sulla Terra e cresciuto da genitori amorevoli sin da quando era un bambino, e Supergirl, cresciuta su Krypton, e che ha visto tutti intorno a lei morire ed essere uccisi in modi terribili per i primi 14 anni della sua vita prima della sua venuta sulla Terra. È molto più hardcore, e non la Supergirl a cui siamo abituati“.

Swamp Thing: un film horror che promette di chiudere la prima parte del primo capitolo.

Dall’intervento si ricorda che al momento non ci sono programmi per i precedenti protagonisti del DCEU pre-Gunn/Safran. In particolare sui sequel di Shazam! e Aquaman e sul film The Flash al momento non ci sono programmi, anche se non è detto che il loro destino sia segnato.