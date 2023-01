Apple TV+ rinnova la serie Acapulco per una terza stagione

Il colosso Apple ha confermato la serie Acapulco per una terza stagione, l’annuncio è arrivato nella giornata odierna.

Qui di seguito vi proponiamo il comunicato stampa ufficiale da poco diramato da Apple TV+ in merito al rinnovo della serie prodotta ed interpretata da Eugenio Derbez.

Apple TV+ ha annunciato il ritorno a Las Colinas per la terza stagione di “Acapulco“! La serie comedy di successo Apple Original, interpretata e prodotta dal vincitore di un Emmy e di un SAG-Award Eugenio Derbez, tornerà con una nuova stagione di 10 episodi, che entrerà in produzione questa primavera.

«Noi di 3Pas Studios siamo grati ad Apple TV+, la casa perfetta per “Acapulco”, insieme al nostro partner di produzione Lionsgate, ai registi, al cast e alla troupe», ha dichiarato il protagonista e produttore esecutivo Eugenio Derbez. «Abbiamo sempre creduto che le storie che raccontiamo sulle nostre comunità e le loro culture possano conquistare l’affetto del pubblico di tutto il mondo, quindi alzate l’aria condizionata, sta per fare ancora più caldo al Las Colinas Resort».

«Abbiamo visto una risposta di pubblico travolgente da parte degli spettatori di tutto il mondo che si sono innamorati di “Acapulco“» ha dichiarato Morgan Wandell, responsabile della programmazione internazionale di Apple TV+. «Eugenio, Austin, Ben, Eric, Kim e il talentuoso cast e la troupe della serie hanno creato uno show che fa stare bene, che scalda il cuore, che suscita emozioni e risate e non vediamo l’ora di riproporre tutto questo nella terza stagione».

La seconda stagione della serie è stata recentemente definita come “esilarante”, “piacevole”, “un sogno al neon colorato” ed è stata classificata come uno dei migliori show di tutto il 2022, raggiungendo un punteggio perfetto del 100% su Rotten Tomatoes.

La terza stagione di “Acapulco“, sarà il momento di riconciliazione con gli errori del passato e di nuovi entusiasmanti inizi. Nella storia ambientata ai giorni nostri, il Maximo adulto (Eugenio Derbez) si ritrova a tornare in una Las Colinas che non riconosce più. Mentre nel 1985, il giovane Maximo continua la sua scalata al successo, mettendo potenzialmente a repentaglio tutte le relazioni che ha faticosamente costruito…

La nuova stagione sarà diretta da Sam Laybourne (“Lo straordinario mondo di Zoey”, “Black-ish”). Oltre a Derbez, il cast della serie include Enrique Arrizon (Máximo Gallardo), Fernando Carsa (Memo), Damián Alcázar (Don Pablo), Camila Perez (Julia), Chord Overstreet (Chad), Vanessa Bauche (Nora), Regina Reynoso (Sara), Raphael Alejandro (Hugo), Jessica Collins (Diane), Rafael Cebrián (Hector), Carlos Corona (Esteban) e Regina Orozco (Lupe).

La seconda stagione di “Acapulco” riprende il filo della prima, raccontando la storia del ventenne Máximo Gallardo (Enrique Arrizon), il cui sogno diventa realtà quando ottiene un lavoro come cabana boy nel resort più alla moda di Acapulco. Nel 1985, Máximo deve fare i conti con alcuni sconvolgimenti all’interno del resort, problemi inaspettati a casa e un nuovo rivale in amore che potrebbe portargli via la ragazza dei suoi sogni. Sotto la guida di Don Pablo, Máximo si propone di gestire un giorno l’intera attività di Las Colinas, diventando il braccio destro di Diane. Nel frattempo, nel presente, il Máximo adulto (Derbez) torna ad Acapulco per fare pace con la recente scomparsa di Don Pablo ed è costretto a confrontarsi con alcune questioni lasciate in sospeso dal giovane Máximo.

La prima e la seconda stagione di “Acapulco” sono disponibili in streaming su Apple TV+.

Prodotta da Lionsgate Television, “Acapulco” è ispirata a “How to Be A Latin Lover” – il film di 3Pas Studios e Pantelion Filmsal che ha riscosso grande successo al botteghino – ed è prodotta per Apple da Lionsgate Television, 3Pas Studios e The Tannenbaum Company. La serie è creata da Austin Winsberg, Eduardo Cisneros e Jason Shuman. Winsberg (“Lo straordinario mondo di Zoey”) è anche produttore esecutivo, Chris Harris è lo showrunner ed è anche produttore esecutivo insieme a Jay Karas (“Abbott Elementary”, “Ghosts”), che troviamo anche alla regia. Oltre a recitare, Derbez è produttore esecutivo insieme a Ben Odell e alla co-produttrice Sonia Almanza Gambaro per conto di 3Pas Studios. Eric e Kim Tannenbaum sono i produttori esecutivi insieme a Jason Wang per conto di The Tannenbaum Company.

“Acapulco” si unisce all’offerta di serie Apple Original di grande successo che hanno recentemente ottenuto il rinnovo per nuove stagioni, tra cui “Bad Sisters“, “Surface“, “Trying“, “Physical“, “Loot – Una fortuna“, “Slow Horses“, “For All Mankind“, “Pachinko“, “The Afterparty“, la seconda stagione di “Schmigadoon!”, serie vincitrice di un Emmy e di un AFI Award, la seconda stagione di “Swagger” e la seconda stagione di “Scissione“, candidata a 14 Emmy.