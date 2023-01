Will Smith annuncia Bad Boys 4 in diretta su Instagram

Bad Boys 4 sarà uno dei prossimi progetti che verrà impegnato il premio Oscar Will Smith, ed ora è assolutamente ufficiale.

Annunciato lo scorso 18 gennaio dal produttore Jerry Bruckheimer (qui), il quarto capitolo della saga action Bad Boys ha finalmente ottenuto il via libera ufficiale da casa madre Sony Pictures. A confermare il via libera alla produzione è stato lo stesso Will Smith attraverso un video diffuso via Instagram. Nel video in questione la star hollywoodiana raggiunge la casa del collega Martin Lawrence ed insieme danno la buona notizia ai fan.

La realizzazione di Bad Boys 4 (al momento non c’è un titolo ufficiale) era da considerare praticamente scontata, il successo ottenuto al botteghino (426 milioni) da Bad Boys for Life, infatti, non ha mai fatto pensare il contrario. Non resta quindi che attendere l’annuncio ufficiale da parte di Sony Pictures.

IL FILM

Bad Boys for Life è stato diretto da Adil El Arbi e Bilall Fallah. A produrre il film Jerry Bruckheimer. La sceneggiatura è stata firmata da Peter Craig, e successivamente arrangiata da Joe Carnahan. NEL CAST spiccavano Will Smith, Martin Lawrence,Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig, Charles Melton, Joe Pantoliano, Jacob Scipio e Paola Nunez.

IL VIDEO DI WILL SMITH