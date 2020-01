Bad Boys 4 ha ottenuto il via libera... ed uno sceneggiatore

Ancor prima del suo esordio nelle sale americane, Bad Boys for Life è certo di ottenere il via libera per un nuovo sequel.

A quanto pare, Sony Pictures e Jerry Bruckheimer hanno deciso di comune accordo di dare il via allo sviluppo preventivo di un quarto capitolo della saga Bad Boys. Questa decisione, secondo alcune fonti, deriverebbe dalla buona impressione data alla stampa americana, e dalle previsioni ottime di incasso nel week-end lungo del Martin Luther King Day.

Il quarto capitolo sarà sceneggiato da Chris Bremner, già sceneggiatore di Bad Boys for Life, mentre Will Smith e Martin Lawrence sono certi di tornare con i loro personaggi.

Bad Boys for Life

Bad Boys for Life sarà diretto da Adil El Arbi e Bilall Fallah. A produrre il film ovviamente Jerry Bruckheimer. La sceneggiatura è stata firmata da Peter Craig, e successivamente arrangiata da Joe Carnahan.

CAST: Will Smith, Martin Lawrence,Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig, Charles Melton, Joe Pantoliano, Jacob Scipio, Paola Nunez.

TRAMA: I Bad Boys Mike Lowrey (Will Smith) e Marcus Burnett (Martin Lawrence) di nuovo insieme per un’ultima corsa nell’atteso Bad Boy for Life. Dal 23 gennaio 2020 al cinema.

AL CINEMA: Nelle sale Usa dal 17 gennaio 2020. Il 23 gennaio in Italia.

