Superman: prima foto di David Corenswet in costume

Il regista James Gunn ha svelato la primissima foto ufficiale di David Corenswet col costume di Superman nel film in uscita nel 2025.

L’immagine (scattata da Jess Miglio) mostra l’attore con un costume prevalentemente blu, ma con i celebri stivaloni in rosso, proprio come più volte anticipato dagli insider dal set. Gunn, nel diffondere l’immagine via social, ha anche stuzzicato i fan con un messaggio abbastanza criptico “Preparatevi“.

Trovate l’immagine in fondo alla pagina.

Come noto, riprese del film sono partite lo scorso 1° marzo, l’annuncio è stato dato dallo stesso Gunn che per l’occasione ha mostrato il logo del costume di Superman, ma ha anche confermato il titolo ufficiale, virando quindi dal precedente Superman: Legacy.

Superman farà parte della prima parte del nuovo DC Universe intitolata per l’occasione “Chapter 1: God and Monsters“, di cui fanno parte anche altri progetti (qui l’aggiornamento). La regia sarà di James Gunn, nel cast David Corenswet, Rachel Brosnahan, Isabela Merced, Nathan Fillion, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Maria Gabriela de Faria, Skyler Gisondo, Sara Sampaio, Nicholas Hoult come Lex Luthor, Pruitt Taylor Vince e Neva Howell.

La descrizione: Questo film sarà il vero punto d’inizio per i piani DCU. “Non è una storia sulle origini“, ha detto Safran. “Si concentrerà su Superman che bilancia la sua eredità kryptoniana con la sua educazione umana. È l’incarnazione della giustizia della verità e del modo americano. È gentilezza in un mondo che pensa che la gentilezza sia antiquata“.

Il film sarà distribuito nelle sale USA dall’11 luglio 2025.

