Nastri d’Argento 2024: Sognando Venezia vince il Premio speciale per la migliore opera prima

Il cortometraggio “Sognando Venezia” di Elisabetta Giannini, dopo esser stato presentato a vari festival italiani, vince il Premio Speciale dei Nastri d’Argento 2024 per la migliore opera prima. Protagonisti del corto Morena Di Leva e suo padre, nella vita e nel corto, Francesco Di Leva.

Il premio è stato consegnato oggi presso il Cinema Caravaggio di Roma dalla Presidente Laura Delli Colli.

Sognando Venezia: sinossi

Vittoria è un’esuberante ragazzina di tredici anni che vive nella provincia di Napoli e sogna di diventare influencer. Suo padre, l’istrionico Fabrizio, per il suo compleanno le regala un biglietto per sfilare sul red carpet di Venezia. Inizia una preparazione bizzarra: abiti composti da ritagli di giornale, manicure, ricerche di outfit combinati, occhiali, lenti a contatto colorate e tante, tantissime storie sui social! Ma il giorno dell’agognato red carpet, l’auto di Fabrizio in autostrada prende una svolta inaspettata…

