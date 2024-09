Beetlejuice Beetlejuice è stato ufficialmente presentato “Fuori Concorso” alla Mostra del Cinema di Venezia, ed UCI Cinemas è pronto a premiare i suoi clienti.

Il film con Michael Keaton sarà al cinema da oggi 5 settembre, ma intanto il circuito cinematografico UCI Cinemas ha messo in palio un viaggio a Londra, all’interno di un fantasmagorico parco a tema. Per partecipare basterà acquistare i biglietti del film dal 5 al 15 settembre, previa registrazione sul sito apposito.

Vi rimandiamo al comunicato ufficiale UCI Cinemas con tutte le informazioni utili..

In occasione dell’arrivo nelle multisala UCI Cinemas di Beetlejuice Beetlejuice, il film evento che ha aperto l’81esima Mostra del Cinema di Venezia, il Circuito lancia un’iniziativa speciale per tutti gli spettatori mettendo in palio un fantastico viaggio di due notti a Londra. I due fortunati vincitori vivranno una giornata piena di adrenalina in un fantasmagorico parco a tema.

Per partecipare all’estrazione basterà acquistare un biglietto per il film, distribuito da Warner Bros. Pictures, sui canali online del Circuito per le proiezioni previste dal 5 al 15 settembre e registrarlo sul sito beetlejuice.ucicinemas.it.

Beetlejuice Beetlejuice, le note di produzione

Tim Burton è tornato in cabina di regia. La prima bozza della sceneggiatura di Beetlejuice Beetlejuice è stata firmata da Seth Grahame-Smith e David Katzenberg (qui anche in cabina di produzione), mentre Mike Vukadinovich ha scritto l’ultima versione. Le musiche saranno ancora di Denny Elfman. Tra i produttori anche Brad Pitt con la sua Plan B. La produzione è partita all’inizio di maggio.

Jenna Ortega interpreta la figlia di Lydia Deetz (Winona Ryder), Michael Keaton torna nei panni di Betelgeuse. Torna inoltre Catherine O’Hara nel ruolo di Delia. Tra le novità di questo sequel anche Justin Theroux, Willem Dafoe e Monica Bellucci, quest’ultima nei panni della moglie di Betelgeuse.

TRAMA: Dopo un’inaspettata tragedia familiare, tre generazioni della famiglia Deetz ritornano nella cittadina di Winter River, nel Vermont. L’empatica paranormale Lydia Deetz comincia a vedere il lascivo demone Beetlejuice, che la perseguitò da adolescente. I suoi piani di sposare Lydia divengono particolarmente urgenti quando la sua defunta moglie torna in vita e comincia a setacciare l’aldilà per dargli la caccia. Intanto, la figlia adolescente di Lydia comincia una storia con un coetaneo del posto.”

Beetlejuice Beetlejuice approderà nelle sale USA dal 6 settembre 2024. Dal 5 settembre in Italia.

