L’81° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia si aprirà con la proiezione di Beetlejuice Beetlejuice, è ufficiale.

La notizia è stata annunciata da Deadline poco fa, ed ovviamente confermata dai canali social della Biennale. Il film di Tim Burton sarà il film d’apertura di Venezia 81 e sarà proiettato alla stampa Fuori Concorso. L’appuntamento è stato fissato per il 28 agosto presso la Sala Grande del Palazzo del Cinema. Come anticipa il tweet ufficiale, il regista Tim Burton sarà accompagnato dal cast del film.

Alberto Barbera, direttore artistico di Venezia 81, ha affermato:

In aggiunta Tim Burton ha affermato:

“Sono molto emozionato per questo. Significa molto per me avere la première mondiale di questo film al Festival del Cinema di Venezia.”