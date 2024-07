Blade Runner 2099: le riprese delle serie sono partite

La produzione della serie Blade Runner 2099 è ufficialmente partita da Praga, inoltre sono stati annunciati nuovi attori nel cast.

Amazon MGM Studios ha annunciato – via Deadline – l’avvio delle riprese della serie sequel di Blade Runner da Praga, con una seconda fase della produzione che si sposterà a Barcellona. Tra i nuovi attori annunciati, Dimitri Abold (Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes), Lewis Gribben (Somewhere Boy), Katelyn Rose Downey (The Nun II) e Daniel Rigby (Renegade Nell) saranno regolari. Inoltre Johnny Harris (Un gentiluomo a Mosca), Amy Lennox (Figlia unica), Sheila Atim (The Woman King) e Matthew Needham (House of the dragon) saranno guest star ricorrenti. Come noto, il cast ospita già Michelle Yeoh e Hunter Schafer.

La produzione di Blade Runner 2099 avrebbe dovuto partire la scorsa estate da Belfast, ma i ritardi dovuti allo sciopero degli sceneggiatori e degli attori hanno portato Amazon e Alcon a spostare la data ad aprile 2024, e la location a Praga, già famosa per aver fatto da base per la produzione un’altra serie di fantascienza di successo “Fondazione“.

Come noto, lo show destinato alla piattaforma Prime Video andrà ad espandere ulteriormente la saga sci-fi dopo Blade Runner 2049, ritagliandosi lo status di sequel diretto ambientato 50 anni dopo quegli eventi.

Silka Luisa ha ottenuto il ruolo di showrunner, mentre Jonathan van Tulleken (Shogun) dirigerà i primi due episodi. Nel team di produzione ci sarà anche Ridley Scott (regista di Blade Runner) tramite la sua Scott Free Productions, in collaborazione con Michael Green (sceneggiatore di Blade Runner 2049) e Andrew Kosove e Broderick Johson, co-fondatori di Alcon Entertainment.

Nel 2011, Alcon si è assicurata i diritti cinematografici, televisivi e di franchising accessori per produrre prequel e sequel del thriller di fantascienza del 1982 “Blade Runner“. Da allora, Alcon ha finanziato e prodotto il film Blade Runner 2049, ma anche Blade Runner: Black Lotus, la serie anime che ha debuttato nel 2022 su Adult Swim e Crunchyroll.

