Il Signore degli Anelli 4K: la saga torna negli UCI Cinemas

Il circuito cinematografico UCI Cinemas riporterà la saga de “Il Signore degli Anelli” nelle sale, ma lo farà in una versione rimasterizzata in 4k.

L’appuntamento con il celebre adattamento dei romanzi di J.R.R. Tolkien è fissato da UCI Cinemas dall’11 luglio al 28 luglio. Si tratta di tre appuntamenti imperdibili per gli appassionati, ma anche per tutti coloro che per un motivo o l’altro non hanno mai potuto apprezzare le fantastiche avventure di Frodo e compagnia. Tra l’altro ricordiamo che agosto sarà il mese in cui Prime Video rilascerà i primi episodi della seconda stagione della serie prequel dal titolo “Gli Anelli del Potere” (qui il teaser trailer).

Per maggiori informazioni vi rimandiamo al comunicato stampa da poco diramato:

Milano, 2 luglio 2024 – Lo spettacolare adattamento cinematografico in tre atti del capolavoro scritto da J.R.R. Tolkien, Il Signore degli Anelli, sta per tornare in tutte le multisale del Circuito UCI Cinemas, questa volta in versione restaurata in 4K. Il Circuito, infatti, riproporrà l’amatissima trilogia, distribuita da Warner Bros. Pictures e diretta da Peter Jackson in tre distinti appuntamenti nel corso dell’estate.

Si comincia con Il Signore degli Anelli – La Compagnia dell’Anello, che verrà proiettato dall’11 al 17 luglio per poi proseguire con Il Signore degli Anelli – Le due torri, in programmazione dall’1 al 7 agosto. Infine, l’ultimo capitolo dell’emozionante viaggio di Frodo e compagni, Il Signore degli Anelli – Il ritorno del re, sarà in cartellone dal 22 al 28 agosto. I tre film, in alcune multisala selezionati, verranno proiettati anche in versione originale sottotitolata.

11-17 luglio: Il Signore degli Anelli – La Compagnia dell’Anello: il colossal vincitore di 4 premi Oscar su 13 candidature che porta per la prima volta sul grande schermo Frodo e i suoi amici hobbit, lo stregone Gandalf, il tormentato Boromir, il ramingo Aragorn, l’elfo Legolas e il nano Gimli;

1-7 agosto: Il Signore degli Anelli – Le due torri: il secondo capito della saga vincitore di 2 premi Oscar, che regala agli spettatori uno degli scontri più epici della storia del cinema: la Battaglia del Fosso di Elm;

22-28 luglio, – Il Signore degli Anelli – Il ritorno del re, uno dei tre film più premiati di sempre, che tra i vari riconoscimenti vanta 11 premi Oscar e segna l’epilogo della lotta contro Sauron, il Signore Oscuro.

Le multisala UCI Bicocca (MI), UCI Casoria (NA), UCI Cinepolis Marcianise (CE), UCI Fiumara (GE), UCI Lissone (MB), UCI Luxe Campi Bisenzio (FI), UCI Molfetta (BA), UCI Moncalieri (TO), UCI Orio (BG), UCI Parco Leonardo (RM), UCI Porta di Roma (RM), UCI Romagna Savignano sul Rubicone (RN), UCI Reggio Emilia (RE), UCI Roma Est (RM), e UCI Luxe Marcon (VE) proietteranno i tre film alle 17:40 e alle 21:00.

UCI Arezzo (AR), UCI Showville Bari (BA), UCI Cinemas Meridiana Bologna (BO); UCI Catania (CT), UCI Curno (BG), UCI Firenze (FI), UCI Fiume Veneto (PN), UCI RedCarpet Matera (MT), UCI Luxe Maximo (RM), UCI Luxe Megalò (CH), UCI MilanoFiori (MI), UCI Molfetta (BA), UCI Montano Lucino (CO), UCI Orio (BG), UCI Palermo, (PA), UCI Perugia (PG), UCI Piacenza (PC), UCI Sinalunga (SI), UCI Torino Lingotto (TO) proietteranno i tre film alle ore 21:00.

Inoltre UCI Bicocca, UCI Fiumara (GE), UCI Fiume Veneto (PN), UCI Montano Luciano (CO), UCI Orio (BG), UCI Parco Leonardo (RM), UCI Porta di Roma (RM), UCI Torino Lingotto (TO) proporranno anche uno spettacolo in versione originale sottotitolata alle ore 19:00.

