Gabriele Mainetti, ospite di UCI Roma EST il 30 marzo

Prosegue il tour del regista Gabriele Mainetti che incontrerà il pubblico nelle sale UCI. Domenica 30 marzo Gabriele Mainetti sarà a UCI Roma Est prima della proiezione di La Città Proibita, il suo nuovo, adrenalinico, film.

La Città Proibita è una produzione Wildside, società del Gruppo Fremantle, PiperFilm e Goon Filmsdistribuito da Piper film, che vede protagonisti Enrico Borello e Yaxi Liue con Marco Giallini e Sabrina Ferilli, Chunyu Shanshan, e con la partecipazione di Luca Zingaretti.

La Città Proibita racconta la storia di una misteriosa ragazza cinese, arrivata a Roma in cerca della sorella scomparsa. Il cuoco Marcello e la mamma Lorena portano avanti il ristorante di famiglia tra i debiti del padre Alfredo, che li ha abbandonati per fuggire con un’altra donna. Quando i loro destini si incrociano, Mei e Marcello combattono antichi pregiudizi culturali e nemici spietati, in una battaglia in cui la vendetta non si può scindere dall’amore.

Come acquistare i biglietti per incontrare Gabriele Mainetti a UCI Roma Est

È già possibile acquistare i biglietti per gli spettacoli presso le casse di UCI Roma Est, tramite App gratuita di UCI Cinemas per dispositivi Apple e Android e sul sito www.ucicinemas.it. Saranno però validi per l’omaggio solo i biglietti acquistati tramite i canali online. I biglietti paper-less acquistati tramite App e i biglietti elettronici acquistati tramite sito danno la possibilità di evitare la fila alle casse con –FILA+FILM.

Per maggiori informazioni visitare il sito www.ucicinemas.it.

