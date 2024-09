Il prolifico filmmaker Ryan Murphy ha presentato in questi giorni Grotesquerie, la nuova inquietante serie tv horror in arrivo su Fx.

Con Monsters: La storia di Lyle ed Erik Menendez al nastro di partenza su Netflix (qui il trailer della serie tv), il produttore/sceneggiatore Ryan Murphy continua ad offrire prodotti legati al mondo del crimine con Grotesquerie. La nuova serie tv, descritta a metà tra crime drama e horror, è incentrata su una detective alle prese con una serie di crimini brutali che scuotono una piccola cittadina.

La serie è creata e scritta da Ryan Murphy, Jon Robin Baitz e Joe Baken, con registi come Max Winkler, Murphy stesso, Alexis Martin Woodall e Elegance Bratton. Murphy guida anche la produzione esecutiva insieme a Woodall, Baitz, Baken, Winkler, Nash-Betts, Vance, Peter Liguori, Nissa Diederich, Eric Kovtun e Scott Robertson. Grotesquerie è prodotta da 20th Television e si preannuncia come un nuovo esempio del talento di Murphy nel creare storie tanto coinvolgenti quanto inquietanti, dove il confine tra bene e male si dissolve in un incubo avvolgente.

Nel cast protagonista sarà Niecy Nash-Betts, con lei anche Courtney B. Vance, Lesley Manville, Micaela Diamond, Nicholas Alexander Chavez, Raven Goodwin e Travis Kelce. Vance veste i panni di Marshall Tryon, mentre Manville interpreta la misteriosa Infermiera Redd. Chavez è Padre Charlie e Goodwin è Merritt Tryon. Il ruolo di Kelce rimane ancora avvolto nel mistero, aumentando l’attesa per la serie.

Il rilascio su Fx è stato fissato per il 25 settembre 2024, dal giorno dopo sarà invece su Hulu. A livello internazionale, invece, sarà Disney+ ad occuparsi della distribuzione.

