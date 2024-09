PiperFilm ha diffuso in rete il teaser trailer di Diva Futura, il film In Concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, diretto da Giulia Louise Steigerwalt.

Il film getta uno sguardo sull’esplosione del fenomeno “porno” in Italia negli anni ’80/’90. Al centro della trama di Diva Futura, Riccardo Schicchi (Pietro Castellitto), celebre regista e produttore del settore di quegli anni che, grazie alle sue intuizioni a livello imprenditoriale, è riuscito a creare un vero e proprio impero.

Matteo Rovere è tra i produttori del film, con Groenlandia e PiperFilm, e con Rai Cinema in collaborazione assieme a Netflix. Il film sarà distribuito nelle sale prossimamente da PiperFilm. Il cast di Diva Futura comprende, oltre che Pietro Castellitto, anche Barbara Ronchi, Denise Capezza, Tesa Litvan, Lidija Kordić, Davide Iachini, Marco Iermanò.

La Sinossi Ufficiale recita:

Italia, anni ’80/’90. Riccardo Schicchi, con la sua agenzia Diva Futura, rivoluziona la cultura di massa trasformando l’utopia hippie dell’amore libero in un nuovo fenomeno: il porno. Sotto la sua guida, “ragazze della porta accanto” come Ilona Staller, Moana Pozzi, Eva Henger e molte altre diventano all’improvviso dive di fama mondiale nel mondo del porno ed entrano nelle case degli italiani grazie al boom delle televisioni private e dei videoregistratori in VHS. Viene coniata l’espressione “pornostar”, segnando l’inizio di una nuova era.

L’impatto mediatico è travolgente fino a portare all’elezione in Parlamento di Ilona Staller, detta “Cicciolina”, alla nascita del Partito dell’Amore e alla candidatura di Moana Pozzi a sindaco di Roma. È attraverso lo sguardo di Debora, giovane segretaria dell’agenzia con un mutuo sulle spalle, che viene raccontata l’avventura di questa grande “famiglia”, dove esplodono gelosie, tormenti e contraddizioni fino a perdere il controllo sull’industria stessa della pornografia.

Tutto questo è accaduto perché esisteva un desiderio tanto nascosto quanto grande: quello di tutti.

Correlati