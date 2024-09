Lo sviluppo della serie tv Daredevil: Born Again continua senza problemi, ma come spesso accade la domanda è lecita: sarà violenta come il progetto iniziale di casa Netflix?

Ad offrire una nuova conferma sulla natura “viscerale” del programma è stato in queste ore Brad Winderbaum (responsabile dello streaming presso la Marvel), attraverso una nuova intervista rilasciata a Entertainment Weekly.

“Vi dirò, una delle scene d’azione più brutali che abbiamo mai portato sullo schermo è in Daredevil: Born Again, che non è una serie horror, ma è davvero molto potente e c’è molta azione viscerale, per usare un eufemismo.”

Ovviamente Winderbaum è stato molto attento a non lasciare ulteriori dettagli sulla scena in questione, ma tanto basta per offrire una nuova rassicurazione a quei fan preoccupati dalla possibilità di vedere snaturato un progetto come Daredevil, da sempre non esattamente realizzato per i più piccoli. D’altro canto, una precedente rassicurazione su Daredevil: Born Again era arrivata da Vincent D’Onofrio (Kingpin nella serie tv), trovate qui il nostro articolo a riguardo.

Daredevil Born Again, cosa sappiamo

La serie vedrà come showrunner Dario Scardapane, mentre Justin Benson e Aaron Moorhead saranno nel team di regia. Nel cast sono confermati Charlie Cox e Vincent D’Onofrio, rispettivamente i volti di Matt Murdock/Daredevil e Wilson Fisk/Kingpin, ma anche Jon Bernthal in quelli di Frank Castle/The Punisher, e Michael Gandolfini, Margarita Levieva, Sandrine Holt, Nikki James, Michael Gaston, Arty Froushan, Clark Johnson, Deborah Ann Woll, Elden Henson, Wilson Bethel, Genneya Walton, Lou Taylor Pucci, Ayelet Zurer.

Ricordiamo, inoltre, che lo studios di recente ha scelto di revisionare l’intero progetto a causa della direzione artistica presa in precedenza dagli head writers Matt Corman e Chris Ord chiamando Dario Scardapane (The Punisher) nel ruolo di showrunner (qui gli ultimi aggiornamenti).

DESCRIZIONE FUMETTO: Il grande ritorno di Frank Miller sulle pagine della testata che lo aveva lanciato. La storia definitiva di Daredevil. Karen Page ha venduto l’identità segreta del Diavolo di Hell’s Kitchen, e l’informazione è finita nelle mani di Kingpin. Matt Murdock ha toccato il fondo: fragile come non mai e in preda alla disperazione, riuscirà a trovare le forze per reagire? Amore, tradimento, disperazione e redenzione in un capolavoro assoluto della Nona Arte.

