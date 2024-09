Searchlight Pictures ha condiviso in rete il primo trailer d Nightbitch, il singolare film con protagonista una Amy Adams alle prese con strani istinti canini.

Inizialmente indirizzato per una distribuzione televisiva (su Hulu/Disney+), il film diretto da Marielle Heller sarà rilasciato nelle sale USA a partire dal 6 dicembre 2024. Al centro della trama, ispirata all’omonimo libro di Rachel Yoderuna, una donna costretta a lasciare la carriera per dedicarsi 24 ore su 24 al lavoro di mamma. Nulla di strano se non fosse che in maniera assolutamente inaspettata la donna inizia ad avere una vera e propria metamorfosi fisica: di notte si trasforma in un cane!

Ecco la sinossi ufficiale di Nightbitch:

La laurea in un’università prestigiosa, un certo talento artistico, l’impiego come direttrice di una galleria locale. Poi, due anni fa, è arrivato il bambino. E dopo un disastroso tentativo di tornare al lavoro – il lavoro dei suoi sogni! – affidando il piccolo all’asilo nido, hanno deciso che era meglio se lei rimaneva a casa. E adesso il marito è sempre via per affari, la chiama da lontane stanze d’albergo, e lei si sente sola, esausta.

Fino a che una notte succede qualcosa. Il suo corpo inizia a cambiare, la nuca si ricopre di una peluria sempre più folta. I canini si affilano. Sul fondoschiena le spunta una cosa che, sembra assurdo, pare proprio una coda. Sempre più smarrita e in preda a istinti animaleschi, la donna cerca informazioni su quello che le sta accadendo e si imbatte in uno strano libro, Guida illustrata alle donne magiche. Si trova così invischiata in un enigmatico gruppo di mamme che potrebbero non essere esattamente ciò che sembrano.

Nel cast di Nightbitch, oltre alla già citata Amy Adams, spiccano anche i nomi di Scoot McNairy, Mary Holland, Zoë Chao, Kerry O’Malley, Ella Thomas, Roslyn Gentle, Archana Rajan, Stacey Swift e Adrienne Rose White.

Correlati