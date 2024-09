Prime Video ha diffuso in queste ore il trailer ufficiale di Citadel: Diana, spin-off della serie tv creata dai fratelli Russo.

La messa in onda della serie tv è fissata da Prime Video per il prossimo 10 ottobre, ed anticiperà l’espansione dell’universo narrativo creato da Joe ed Anthony Russo con la serie tv Citadel. In programma, lo ricordiamo, c’è uno spin-off indiano, ed ovviamente la seconda stagione della “serie tv madre“.

https://youtu.be/vhwMUv2shVk

Citadel: Diana e le note di produzione

La serie tv è diretta da Arnaldo Catinari e sviluppata da Alessandro Fabbri, che ricopre anche il ruolo di head writer, e ha scritto la serie con Ilaria Bernardini, Gianluca Bernardini, Laura Colella e Giordana Mari. Prodotta da Cattleya (Gomorra, ZeroZeroZero)— parte di ITV Studios— con Amazon MGM Studios, e con il sostegno del Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo.

La serie ha per showrunner ed executive producer Gina Gardini; con lei, nel ruolo di executive producer, Riccardo Tozzi, Marco Chimenz, Giovanni Stabilini ed Emanuele Savoini. Anthony Russo, Joe Russo, Angela Russo-Otstot, Scott Nemes di AGBO e David Weil (Hunters) sono executive producer di Citadel: Diana e di tutte le serie nel mondo di Citadel. Midnight Radio è executive producer.

Al fianco di Matilda De Angelis spiccano i nomi di Lorenzo Cervasio (Il paradiso delle signore), Maurizio Lombardi (The New Pope), Thekla Reuten (Warrior Nun), Julia Piaton (Profiling), Bernhard Schütz (Tatort) e Filippo Nigro (Tutto chiede salvezza, Suburra: La serie, I Medici).

Trama: Milano, 2030: otto anni fa l’agenzia indipendente di spionaggio Citadel è stata distrutta da una potente organizzazione rivale, Manticore. Da allora, Diana Cavalieri (Matilda De Angelis), spia di Citadel sotto copertura, è rimasta sola, intrappolata tra le linee nemiche come infiltrata in Manticore. Quando finalmente le si presenta l’occasione di uscirne e sparire per sempre, l’unico modo per farlo è fidarsi del più inaspettato degli alleati, Edo Zani (Lorenzo Cervasio), l’erede di Manticore Italia e figlio del capo dell’organizzazione, Ettore Zani (Maurizio Lombardi), in lotta per la supremazia contro le altre famiglie europee.

Oltre allo spin-off italiano, è stato già confermato il capitolo indiano con protagonisti Varun Dhawan (Bhediya) e Samantha Ruth Prabhu (The Family Man). Intanto la serie madre è stata confermata anche per una seconda stagione, qui nel dettaglio.

